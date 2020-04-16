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Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков

16 апреля 2020 14:11
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Новости Беларуси. Житель Жодино печатает защитные щитки для медиков на 3D-принтере и бесплатно направляет в учреждения по всей стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков-1

У Магсада Мустафаева своя мастерская с необходимым оборудованием. К марафону доброты он подключился месяц назад. Сейчас техника загружена круглыми сутками. В день удается сделать около 20 пластиковых рамок. После туда вставляют прозрачный экран из специального материала. Таких щитков сделано уже более 120. Закупает волонтер необходимый материал с помощью коллег и друзей.

Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков-4

Магсад Мустафаев, житель Жодино:
Наверное, поэтому я и согласился так делать. Потому что далеко не каждый жодинец может так сделать, а помощь нужна. Сами эти действия побуждают других людей оказывать посильную помощь для нашего медперсонала. Делаем мы безвозмездно. По возможности сразу все это было сделано из тех материалов, что были, потом уже пошла помощь, и начали дозаказывать материал. Сейчас уже проблем с поставками нет никаких.

Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков-7

Кроме щитков, Магсад делает и держатели для медицинских масок. Это специальная пластиковая пластина, которая облегчает ношение спецпредмета. В Жодино помогают врачам еще десятки организаций и жителей. В местную больницу и поликлинику постоянно приносят перчатки, маски, бахилы и защитные костюмы.

# Коронавирус # общество # Магсад Мустафаев # Фотофакт

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