Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы

Новости Беларуси. Ни одна белорусская здравница не закрыта на карантин, а сроки отключения горячей воды перенесут в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно во время очередного онлайн-стрима. Встреча в сети позволила обсудить с представителями министерств и ведомств актуальные вопросы о COVID-19. Так, в разговоре затронули тему лечения и оздоровления в санаториях страны. Все они продолжат работать, как и планировалось. И даже готовы снизить стоимость путевок до 40 %.

При этом направлять гостей теперь будут в ближайшие оздоровительные центры. Отдыхающим также необходимо соблюдать некоторые санитарные правила. А вот пожилым людям придется повременить с поездками в здравницы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.