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Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы

16 апреля 2020 14:35
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Новости Беларуси. Ни одна белорусская здравница не закрыта на карантин, а сроки отключения горячей воды перенесут в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы-1

Об этом стало известно во время очередного онлайн-стрима. Встреча в сети позволила обсудить с представителями министерств и ведомств актуальные вопросы о COVID-19. Так, в разговоре затронули тему лечения и оздоровления в санаториях страны. Все они продолжат работать, как и планировалось. И даже готовы снизить стоимость путевок до 40 %.

Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы-4

При этом направлять гостей теперь будут в ближайшие оздоровительные центры. Отдыхающим также необходимо соблюдать некоторые санитарные правила. А вот пожилым людям придется повременить с поездками в здравницы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы-7

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси:
Мы применяем не только проведение массовых мероприятий, но и в лечебных мероприятиях метод дистанцирования социального. Поэтому при посещении бассейна и проведении занятий ЛФК в бассейне группы минимизированы. Периодичность проведения также сокращена, увеличены интервалы между проведением лечебных мероприятий. Проводится ежедневная текущая дезинфекция.

Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы-10

# Коронавирус # Здоровье # Геннадий Болбатовский # Фотофакт

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