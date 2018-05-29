О чём мечтают победители «WorldSkills Belarus-2018»? Большое интервью

В каких профессиях сильна белорусская молодёжь? И в каких профессиональных и технических училищах, колледжах и техникумах готовят сегодня настоящих профессионалов? На днях в столице проходил финал III Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus-2018».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – национальный международный эксперт «WorldSkills» в компетенции «Производство мебели» – Дмитрий Растюшевский, победитель «WorldSkills» в компетенции «Декоративная каменная кладка» – Андрей Трофимов и победитель «WorldSkills» в компетенции «Производство мебели» – Юрий Находько.