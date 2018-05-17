Министерство информации ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам‍

Новости Беларуси. Ограничен доступ к 22 интернет-ресурсам за торговлю и пропаганду наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве информации, 17 мая было принято решение об ограничении доступа к 21 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Еще к одному интернет-ресурсу был ограничен доступ из-за распространения сведений, которые пропагандируют потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ.

Решение об ограничении доступа было принято на основании письменных уведомлений МВД Беларуси и руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», а также статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В апреле Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам (читать далее).