«У меня никогда еще не было одинаковых полетов». Как пилот с 40-летним стажем обучает летать на вертолёте?

Сегодняшнюю экскурсию по вертолетному клубу проведет пилот первого класса гражданской авиации Иван Коваленко. За 40 лет стажа мастер привык быть с небом на «ты», ведь за плечами более четырех тысяч налета в разные уголки земного шара.

Иван Коваленко, шеф-пилот:

Небо оно влечет, оно манит любого человека. Я уже достаточно летаю, и скажу сразу, что у меня никогда еще не было одинаковых полетов, каждый полет отличается один от другого. Полет на вертолете – это моя жизнь. Поэтому я стараюсь обучить людей всему тому, что умею сам.

Стать пилотом вертолета – непросто, а главное – дорого! Не всем под силу за час летного обучения заплатить 1000 рублей. Это привилегия тех, кто не просто мечтает о небе, но им живет. Группы курсантов небольшие: от четырех до шести человек. Иван Коваленко:

Вот это наши курсанты бывшие, они уже действующие илоты, которые закончили обучение и стали членами нашего клуба.

Перед полетом – несколько месяцев теоретической подготовки. Только после нее пилоты приступают к практике под опытным руководством. Иван Коваленко:

В нашем клубе подготовка пилотов происходит в несколько этапов. Первый этап – это теоретическая подготовка на базе Белорусской академии гражданской авиации. Преподаватели по общим дисциплинам – это преподаватели из Академии авиации, а преподаватели по конструкции двигателя, по вертолету преподаем мы, летчики и инженеры.

Увлекательные полеты на вертолете – это не только захватывающее путешествие, но и серьезная работа. Иван Коваленко:

Так как мы вертолетный клуб, в первую очередь, мы обучаем пилотов-любителей, имеем лицензию на этот вид деятельности, занимаемся обзорными полетами. Выполняем различные виды полетов – это и воздушная съемка с воздуха, и топографическая съемка. Оказываем населению медицинские услуги, то есть перевозим медперсонал.