Прямой эфир

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком

04 июля 2024 08:52
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас сырный хлебный пудинг с беконом и луком. Для этого блюда нам понадобятся: сыр, бекон, сливочное масло, хлеб, яйца, молоко и лук.

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком-1

Приступаем к приготовлению. Берем бекон и нарезаем его средним кубиком. Перекладываем бекон в тарелку. Также понадобится одна средняя луковица. Лук нарезаем полукольцами, перекладываем в тарелку. Натираю сыр на крупную терку. Сыр можно использовать любой. Также для хлебного пудинга понадобится хлеб. Берем приблизительно восемь ломтиков хлеба и нарезаем его крупным кубиком. Хлеб можно использовать как белый, так и темный. Это на ваш вкус.

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком-4

Ингредиенты мы подготовили, осталось обжарить лук и бекон. Приступаем к обжарке бекона. Разогреваем сковородку с антипригарным покрытием и высыпаем туда бекон. Бекон буквально 3 минуты обжариваем на сильном огне. Бекон поджарился, добавляю туда лук. И еще обжариваю 3 минуты. Лук с беконом обжариваем до готовности, потом приступаем к сборке пудинга.

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком-7

Теперь нам понадобится три куриных яйца, 200 граммов молока. Тщательно все перемешиваю, добавляю соль, молотый перец. Сюда же добавляю нарезанный кубиком хлеб, все это перемешиваю. Нужно хорошо перемешать, чтобы полностью весь хлеб размок и впитал в себя яично-молочную смесь. Добавляю сыр и обжаренный с луком бекон, перемешиваю.

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком-10

Форму для выпекания смазываю сливочным маслом. Перекладываю туда получившуюся массу, равномерно распределяю. Отправляю пудинг в разогретую до 180 градусов в духовку на 20 минут.

Минимум ингредиентов и времени. Готовим хлебный пудинг с беконом и луком-13

Пудинг готов. Посмотрим, что у него внутри. Наше блюдо готово. Сверху хрустящая корочка, а внутри сочная начинка. При этом минимум ингредиентов и времени на приготовление. Такое блюдо подойдет как на завтрак, так и в качестве сытного перекуса. Попробуйте приготовить и удивить своих родных и близких этим кулинарным шедевром.

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко

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