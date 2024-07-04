«Мы благодарим нашу страну». Белорусы с особым размахом отметили День Независимости

Беларусь отметила День Независимости и 80-летие освобождения с особым размахом. Кульминацией праздничных мероприятий стал грандиозный гала-концерт у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной сцене выступили наши артисты, а также гости из России и Казахстана. Основная тема – братская дружба народов Советского Союза и их вклад в общую Победу в Великой Отечественной. В сюжете раскрыли множество символов. Один из них – выпускной вальс. Ведь в июне 1941-го многие его так и не станцевали.

Владислава Артюковская, главный режиссер концерта:

Мы благодарим нашу страну, нашего Президента за то, что у нас есть возможность и наша молодежь танцует этот выпускной вальс. И он будет на этой сцене. Мы обыгрываем города-побратимы. У каждого нашего белорусского города есть российский город-побратим. Мы говорим про дружбу народов, про Союзное государство и о том, как здорово жить под мирным белорусским небом.

Михаил Турецкий, народный артист России:

Все началось здесь, в Беларуси. Могилев, Брест показали, что легко не будет. Треть населения Беларуси ушло из жизни на этой войне. Это национальная трагедия, но то, что мы победили фашизм, – это реальное и уникальное событие для всего мира.

Особенно торжественно в День Независимости прозвучал гимн Беларуси. Важный ритуал напомнил о единстве и сплочении, мире и созидании.