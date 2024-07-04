В Беларуси в День Независимости родились 158 малышей

В Беларуси в День Независимости родились 158 детей. Это на 45 малышей больше, чем 3 июля 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С двойным праздником каждую семью с пополнением обязательно поздравят. Это уже традиция. По инициативе общественной организации «Белая Русь», представители администрации учреждений здравоохранения, областных и городских властей вручат подарки мамам и малышам. В юбилейный День Независимости в стране появилось 68 белорусок и 88 белорусов. Больше всего детей родилось в Минске – 55.