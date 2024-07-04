Зарубежные гости разделили с белорусами радость Дня Независимости

Победа над «коричневой чумой» и освобождение страны – заслуга не только белорусов. На поле боя плечом к плечу сражались представители многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в знаковый день радость нашего народа разделили зарубежные гости. Доброжелательное отношение и радушие минчан всегда вызывают искреннее восхищение.

Мы приехали из России, из города Глазово. Как и для нашего братского белорусского народа, для нас этот день имеет огромное значение. Каждая территория, которая освобождалась в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков, – это маленькая победа, которая приближала большую. Поэтому для нас этот праздник такой же радостный, как и для вас.

В гостях у вас, в вашей стране. С удовольствием гуляем, а приехали из Красноярска. Очень все нравится, замечательно, и такой важный праздник для вашей страны. Разделяем эту радость и память.