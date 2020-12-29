«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роскошные дамы в вечерних платьях, молодые люди в стильных смокингах. Открывали бал 72 пары – представители одаренной молодежи от 16 до 23 лет. Два месяца они разучивали этикет и бальные танцы, чтобы сегодня вечером закружиться в традиционном полонезе.

Со своего самого любимого официального мероприятия, на которых ей довелось работать во Дворце Независимости, Алена Сырова.

Балы во Дворце Независимости проходят с разной тематикой, но с соблюдением всех правил – все, как было столетия назад: дамы и кавалеры, живая музыка и танец. Хотя отличие все же есть: приглашение на этот бал сегодня – признание ума, таланта и заслуг, а не просто достатка, как было раньше.

Знаете, как будто попала не то что в XIX век, а даже какой-то XVI. Как будто Золушка на балу.

Я скажу одно только в своем универе: чтобы они были активными и учились хорошо, чтобы действительно побывать здесь, потому что это достойно.

В прошлом году новогодний бал во дворце проходит по канонам венских, там был свой, более строгий протокол. На нынешнем гостям было свободнее.

Дресс-код для дам предусматривал платья в пол любого не белого цвета, кавалеры могли быть в мундирах или смокингах. Строгость – только для дебютантов.

Дебютантки должны были быть в платьях непременно белого цвета с диадемами на голове, в перчатках, если руки вдруг оказались открыты. Ну, а для кавалеров – black tie.

Дебютантами стали 72 пары ребят в возрасте от 16 до 23 лет из всех уголков страны. На этом празднике они были главными действующими лицами, поэтому и открывали бал.

У дебютанток в руках были маленькие букетики – обязательный красивый атрибут, который добавлял танцу красок, но вместе с тем и сложности самому полонезу. Еще один не самый простой, но эффектный танец – полька.

В теории простые движения не так просты в исполнении: масса быстрых поворотов, того и гляди, голова закружится. Но за порядком и красотой рисунка следил строгий танцмейстер.

Как и любое светское мероприятие, балы подчиняются строгому регламенту, а порядок танцев определен бальной картой вечера.