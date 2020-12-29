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«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости

29 декабря 2020 19:21
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Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-1

Роскошные дамы в вечерних платьях, молодые люди в стильных смокингах. Открывали бал 72 пары – представители одаренной молодежи от 16 до 23 лет. Два месяца они разучивали этикет и бальные танцы, чтобы сегодня вечером закружиться в традиционном полонезе.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-4

Со своего самого любимого официального мероприятия, на которых ей довелось работать во Дворце Независимости, Алена Сырова.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-7

Балы во Дворце Независимости проходят с разной тематикой, но с соблюдением всех правил – все, как было столетия назад: дамы и кавалеры, живая музыка и танец. Хотя отличие все же есть: приглашение на этот бал сегодня – признание ума, таланта и заслуг, а не просто достатка, как было раньше.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-10

Знаете, как будто попала не то что в XIX век, а даже какой-то XVI. Как будто Золушка на балу.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-13

Я скажу одно только в своем универе: чтобы они были активными и учились хорошо, чтобы действительно побывать здесь, потому что это достойно.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-16

В прошлом году новогодний бал во дворце проходит по канонам венских, там был свой, более строгий протокол. На нынешнем гостям было свободнее.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-19

Дресс-код для дам предусматривал платья в пол любого не белого цвета, кавалеры могли быть в мундирах или смокингах. Строгость – только для дебютантов.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-22

Дебютантки должны были быть в платьях непременно белого цвета с диадемами на голове, в перчатках, если руки вдруг оказались открыты. Ну, а для кавалеров – black tie.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-25

Дебютантами стали 72 пары ребят в возрасте от 16 до 23 лет из всех уголков страны. На этом празднике они были главными действующими лицами, поэтому и открывали бал.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-28

У дебютанток в руках были маленькие букетики – обязательный красивый атрибут, который добавлял танцу красок, но вместе с тем и сложности самому полонезу. Еще один не самый простой, но эффектный танец – полька.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-31

В теории простые движения не так просты в исполнении: масса быстрых поворотов, того и гляди, голова закружится. Но за порядком и красотой рисунка следил строгий танцмейстер.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-34

Как и любое светское мероприятие, балы подчиняются строгому регламенту, а порядок танцев определен бальной картой вечера.

«Как будто Золушка». Посмотрите, как прошёл традиционный рождественский бал во Дворце Независимости-37

Как прошел рождественский бал во Дворце Независимости, смотрите в видеоматериале.

# Бал # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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