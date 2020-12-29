«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?

Новости Беларуси. Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. Об этом 29 декабря рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства назвал цену для нас «очень комфортной», уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. Контракты по нефти со всеми крупными поставщиками уже подписаны.

Находясь в Солигорском районе в преддверии Нового года, премьер не мог не поздравить маленьких белорусов. Почетного гостя встречали в одном из детских домов семейного типа.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас IT-страна, век цифровых технологий. Поэтому вам, думаю, совсем не лишним будет совсем немножко в связи с этим обогатить дом современной компьютерной техникой. Поэтому мы вот маме передаем документы на компьютер, ноутбук и МФУ.

– Спасибо.

– Только игр поменьше, а полезных занятий побольше.