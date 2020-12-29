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«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?

29 декабря 2020 20:23
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Новости Беларуси. Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. Об этом 29 декабря рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства назвал цену для нас «очень комфортной», уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. Контракты по нефти со всеми крупными поставщиками уже подписаны.

«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?-1

Находясь в Солигорском районе в преддверии Нового года, премьер не мог не поздравить маленьких белорусов. Почетного гостя встречали в одном из детских домов семейного типа.

«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас IT-страна, век цифровых технологий. Поэтому вам, думаю, совсем не лишним будет совсем немножко в связи с этим обогатить дом современной компьютерной техникой. Поэтому мы вот маме передаем документы на компьютер, ноутбук и МФУ. 
Спасибо. 
Только игр поменьше, а полезных занятий побольше.

«Игр поменьше, а полезных занятий побольше». Что подарил Роман Головченко воспитанникам дома семейного типа в Солигорске?-7

Благотворительная акция «Наши дети» продолжает колесить по всей стране. Ни один ребенок не останется без подарка и внимания.

# Новый год # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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