Мингорисполком: решили сконцентрировать усилия на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан

Новости Беларуси. В Новой Боровой восстановили горячее и холодное водоснабжение. Работы на месте аварии шли всю ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лабораторные исследования показали, что качество воды в норме, и уже утром ее подачу в районе возобновили. Специалисты пришли к мнению, что оборудование было повреждено умышленно. Это не единственная за последнее время попытка нарушить спокойствие минчан. Кому может быть на руку дискомфорт белорусов, рассуждала Ксения Худолей.

О том, что водный коллапс в пристоличном микрорайоне разрешился, местные жители сообщили на рассвете. В соцсетях они поделились радостной новостью – в квартиры Новой Боровой вернулась горячая и холодная вода. Коммунальный вопрос, прогремевший на всю страну, решен. Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено Оперативно, профессионально... но все-таки вынужденно. Причиной возникновения проблем с водой стала неисправность дорогостоящего оборудования, в которой есть явный человеческий след.

Специалисты уверены: запорную арматуру повредили умышленно. Схема сетей водоснабжения, конечно, не тайна за семью печатями. Но нужно очень постараться, чтобы на трое суток оставить без воды целый микрорайон. Александр Барсуков: любое вмешивание в действия коммунальных служб или сотрудников милиции влечёт не только административную, но и уголовную ответственность

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Было незаконное проникновение. И повреждение было именно того узла, который подавал водоснабжение на этот объект – на Новую Боровую. Понимаете? Смотрите, какие случаи происходят в городе: вандалы эти (я по-другому это никак не называю) несколько светофоров повредили в тех местах, где большое скопление транспорта. Точечно знают, куда лезть. Смотрите, что делают на железной дороге: налаживают провода, чтобы прекратить движение. Вы можете себе представить, что это такое. Начинают разбрасывать ежи, когда троллейбусы выходят – для чего это делается? Чтобы люди стояли на остановке, мерзли, чтобы властью были недовольны: «А вот куда власть смотрит?» Перекрытие движения до того было. Для чего? Опять чтобы вызвать недовольство (подробнее здесь).

Очевидно, что использовать коммунальные, транспортные и другие бытовые катаклизмы весьма удобно для раскола в обществе. Примеров таких провокаций немало – это и дорожные блокировки, и призывы к саботажу на рабочих местах, и даже выведение из строя общественного транспорта. Навести порядок в Минске и вернуть спокойствие его жителям на этой неделе поручил Президент. Александр Барсуков: «Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено» Стравливать соседей, заставлять нервничать пассажиров, сочинять политические инсинуации – все это попытки продлить жизнь замерзающему протестному движению. Но только посмотрите, за чей счет: неудобства и лишения терпят простые белорусы, которые сами стали заложниками чьих-то диверсий. Те, кто ночами напролет вынуждены устранять поломки, и те, кому приходится страдать от побочных эффектов чужих политических недовольств.

Чтобы желание навредить «за идею» не осталось безнаказанным, по поручению главы государства городские власти должны выработать дополнительные меры по тому самому наведению порядка. Документ 18 ноября обсудили на сессии горсовета.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Горисполкомом вчера рассмотрен план дополнительных мероприятий по наведению порядка в городе. Сегодня мы с этой инициативой выходим на сессию Мингорсовета депутатов. Будут службы действовать строго в соответствии со своими полномочиями и теми функциями, которые им предписаны. Решили сконцентрировать усилия на определенных территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан. Это как разъяснительная работа, так и организация дежурства, закрепление за определенными территориями должностных лиц, руководителей коммунальных организаций и предприятий.

В каждом районе будет определено от 3 до 6 участков, где наиболее явно нарушаются общественный порядок и спокойствие местных жителей. Чтобы поводов для провокаций было меньше, территории будет усиленно патрулировать милиция, коммунальщики внимательно проследят за благоустройством.

Роман Никонов, председатель комиссии Мингорсовета депутатов:

Достаточно много идет обращений от граждан, которые хотели бы, чтобы все-таки порядок был наведен. Сейчас все-таки нужно переходить от слов к действию, нужно больше проявлять активность для того, чтобы этот диалог переходил в какое-то конструктивное русло.