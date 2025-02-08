В Национальной школе красоты продолжится второй день кастинга на конкурс «Мисс Минск – 2025»

Сегодня в Национальной школе красоты продолжится кастинг на конкурс «Мисс Минск – 2025». По результатам отбора в финале, который предварительно состоится в марте, окажутся 18 девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их оценивает весьма разнообразный состав жюри. Здесь и действующая «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская, а также дизайнеры, телеведущие, артисты и общественные деятели. Быть звездой модельных показов и фотосессий – заветная мечта многих. Однако современные конкурсы красоты дают шанс на знаменитость не только обладательницам потрясающих внешних данных. На кастинге ждут не только самых красивых, но и умных, талантливых и обаятельны минчанок. Наш телеканал традиционно поддерживает самое красивое состязание столицы и не первый год выступает информационным партнером и соорганизатором конкурса «Мисс Минск».