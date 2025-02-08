Лицей имени Ф.Э. Дзержинского БГУ празднует 35-летие

Лицей имени Дзержинского БГУ отмечает 35-летие со дня основания. Теперь это одно из ведущих образовательных учреждений страны. В день рождения лицея для учащихся и педагогов организовали множество тематических мероприятий. Открыла праздник ежегодная научно-практическая конференция. В торжественной обстановке также чествовали тех, кто добросовестно трудится на благо развития белорусского образования. Лучших преподавателей, лицеисты встречали громкими аплодисментами. Для ребят работали тематические секции по 11 предметным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Гаврилин-Величкевич, учащийся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:

Безумная поддержка и домашняя доброта чувствуется. По поводу развития в разнообразных направлениях. Мне кажется, Лицей – это одно из мест, где человек перерождается.