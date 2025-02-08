Лицей имени Ф.Э. Дзержинского БГУ празднует 35-летие
Лицей имени Дзержинского БГУ отмечает 35-летие со дня основания. Теперь это одно из ведущих образовательных учреждений страны. В день рождения лицея для учащихся и педагогов организовали множество тематических мероприятий. Открыла праздник ежегодная научно-практическая конференция. В торжественной обстановке также чествовали тех, кто добросовестно трудится на благо развития белорусского образования. Лучших преподавателей, лицеисты встречали громкими аплодисментами. Для ребят работали тематические секции по 11 предметным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Гаврилин-Величкевич, учащийся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Безумная поддержка и домашняя доброта чувствуется. По поводу развития в разнообразных направлениях. Мне кажется, Лицей – это одно из мест, где человек перерождается.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Лицей – неотъемлемая часть комплекса Белорусского государственного университета. Хотя бы потому, что третья часть преподавателей университета в той или иной форме принимают участие в воспитании и подготовке лицеистов. Главное, что Лицей, как мне кажется, достиг определенной атмосферы духа исследования и поиска.
Лицей имени Дзержинского БГУ продолжает придерживаться высоких стандартов образования и стремится к внедрению инновационных методов обучения. И успех, безусловно, есть. За всю историю лицеисты завоевали свыше двух тысяч дипломов и медалей на республиканских и международных олимпиадах.