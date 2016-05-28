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Минэкономики и бизнесмены отметили 25-летие первого закона о предпринимательстве субботником в усадьбе графа Чапского

28 мая 2016 11:04
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Новости Беларуси. Необычным способом сегодня отметили в Беларуси  принятие первого закона о предпринимательстве. Это произошло ровно 25 лет назад. И сегодня представители бизнес-союзов и Министерства экономики решили провести субботник: благоустраивали территорию дворцово-паркового комплекса графского рода Чапских.

Идеи социальной ответственности государства и бизнеса находят всё большую поддержку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы с бизнесом долго думали, как на вот эти 25 лет отметить – форумами, конференциями, докладами, обсуждениями? Решили – трудовой акцией. Вот такое креативное направление. Мы получили очень широкий отклик от бизнеса!

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:
Символично, что мы работаем в усадьбе бывшего минского градоначальника, который в 19-м веке внес огромный вклад в развитие нашей столицы. И предприниматели должны принимать активное участие в благоустройстве нашей страны, чтобы страна была не только богатой, но и красивой.

# общество # Акции # Александр Калинин # Ирина Костевич

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