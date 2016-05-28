Микрорайон Веснянка в Минске: история названия, застройки и современные достопримечательности

Микрорайон Веснянка – один из самых компактных и молодых в Минске, он известен своей типовой девятиэтажной застройкой 80-х годов и уникальной природой. Настоящий оазис всего в паре шагов от шумного проспекта Победителей.

Раньше здесь была заболоченная местность, летали цапли и можно было прямо на балконе слушать соловьиные трели. Повышенная влажность была хорошей средой для стрекоз, поденок и веснянок, которых по весне здесь было крайне много. Местные жители последних веснинки, что и дало затем народное название району.

Если двигаться по проспекту Победителей дальше, то вы попадете в деревню Вяснинка, от которой и пошло название Веснянка. Урочища также напоминают о заболоченности этой территории. Например, Крупцы – от капель росы, Глинище – известное месторождение глины в болотах, улица Весёлкавая, или Радужная, прописалась там, где много влаги, ведь там и яркая радуга.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Урочышча Глінішча, і парк таксама называўся Глінішча. Гэта была такая дрыгва, і бліжэй да вуліцы Ціміразева там было паселішча Глінішча. Прыкладна з XVI стагоддзя там дабывалі гліну. Уся гісторыя Веснянкі звязана з родам Фурсаў, які тут набыў магутнасць, тут існаваў нейкі час. І ў канцы XVII стагоддзя знік цалкам з гісторыі Беларусі.

Это последний дом, который сохранился от когда-то известного имения Крупцы. В XVII веке оно принадлежало шляхтичам Веригам. Именно с их именем связана история нахождения чудотворной иконы Крупецкой Божьей матери в Минске.

Еще 20 лет назад здесь было шесть домов, в которых жили люди, а теперь это одна из лучших в городе зон отдыха. Парк Победы начинается возле Дворца спорта и продолжается до Минской кольцевой автодороги. Эту территорию раньше называли татарскими огородами. С начала XVI века здесь селились татары, тогда их в Минске было очень много, а на месте современной гостиницы «Юбилейной» находилась мечеть.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Нават месца, дзе зараз знаходзіцца крыты футбольны манеж, калісьці там існавала вёска Бесланаўка, у гонар Беслана, аднаго з правадыроў гэтых татараў, якія пасяліліся ў Менску. У начатку XX стагоддзя яе пераназвалі ў Весялоўку, таму што ў Бесланаўке некаму пачулася слова бес. Гэта значыць, не вельмі прыгожа, таму вырашылі назваць Весялоўка. Чаму? Таму што прыгожа, краявіды як раз наладжваюць жыхароў на вясёлы лад. Як раз у гэтым месцы пачынаўся старажытны вялікі крупецкі гасцінец, які ішоў праз усе Дразды прыкладна да месца знаходжання сучаснага водасховішча Дразды.

Этот зеленый массив и парковая зона – любимое место отдыха минчан. Здесь находится известный Крупецкий пригорок, он возвышается над всей Веснянкой как топографическая доминанта.

Во времена Советского Союза планировали сделать на этом месте музей архитектуры и быта, как в Строчицах. А крупецкие имения хотели оставить в качестве эталонных усадеб, демонстрирующих культуру и быта разных народов, заселявших эту околицу: поляков, белорусов, татар, евреев. Из каждого района Беларуси должны были привезти по фрагменту дубов и сложить из них огромное дерево-великан. Еще на это место хотели привезти огромный валун из Музея камней и выбить там легендарные строчки Колоса «Мой родны кут, як ты мне мiлы».

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Зараз мы знаходімся каля найбольш захаваўшыўхся крупецкіх крыніцаў. Менавіта на адной з такіх крыніц у 1612 годзе быў знойдзены абраз Крупецкай Божай маці. Паданне гаворыць, што калісьці на гэтым месцы знаходзіліся сенажаці, якія належылі памешчыку Вярыга. Пастушкі, якія былі татарамі, сюды хадзілі звычайна, каб папіць вады. Усяго ў гэтым месцы было каля 40 розных крыніцаў. І калі сюды пастушкі прыйшлі, яны спалохаліся, таму што замест кубачка яны ўбачылі там нейкую постаць, якая свяцілася. Калі ўсе людзі сюды прыйшлі, яны ўбачылі абраз Божай маці. І з 1612 года ў Мінску ёсць ужо два цудадзейных абраза Божай маці: Крупецкая вось тут і Менскі абраз Божай маці, які быў знойдзены на Свіслачы. Ён захоўваецца зараз у Кафедральным саборы.

Специально для чудотворной иконы в середине XVII века была построена небольшая часовня – на том месте, где сейчас находится храм Крупецкой Божьей матери. После заключения Брестской церковной унии и распространения на белорусских землях униатства, православным населением стали отстраиваться монастыри и костелы. И в качестве своеобразной поддержки паствы в это время были обретены многие чудотворные иконы Божьей материи.

Примерно в 1830-х годах на месте деревянной часовни была построена большая каменная церковь, где до осеннего праздника Покровы хранилась чудотворная икона наисвятейшей Богородицы, зимой она находилась в Петрапавловском соборе. Интересно, что с конца XVII века начали фиксироваться факты чудесных исцелений на этой кринице. Считалось, что священная вода помогает от болезней.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

У 1937 годзе гэтая каменная царква была зруйнавана. Усё, што было на месцы гэтай царквы, было пачышчана ў невялікую пляцоўку. Але, па сведках мясцовых жыхароў, прыкладна да 40-х гадоў на плітах, якія захаваліся каля гэтай крыніцы, можна было некалькі раз на год бачыць гэты абраз Божай маці. Ён быў, на жаль,страчаны пад час калапсу рэлігійнага, які быў у нас у 30-х гадах.

Чудесный пруд сегодня стилизован, обит камнями, здесь обожают проводить время родители с маленькими дети. Уютно и атмосферно. В 2005 году сюда выпустили несколько сотен американских сомиков. Но в Веснянке так много поклонников рыбалки, что за два дня все сомики были выловлены.

Большая белокаменная церковь в стиле Владимиро-суздальской архитектуры. Комплекс религиозных строений – жемчужина Веснянки. В центре – соборный храм покрова Божьей матери. Он был открыт в 2005 году на месте той старой церкви, где хранилась икона Крупецкой Божьей матери.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Пад адным дахам ёсць дзве царквы. Ніжняя – у гонар новопакутнікаў і верхняя – у гонар Пакрова Найсвяцейшай Багародзіцы. З іншага боку акрамя яе можна бачыць невялічкую драўляную царкву ў гонар Крупецкага абраза Божай маці. Першыя набажэнсты пасля развалу Савецкага Саюза тут былі праведзены ў 1992 годзе на крынічцы. У 1995 годзе летам цягам двух месяцаў мясцовы ўмелец збудаваў гэтую драўляную царкву, якая там дагэтуль знаходзіцца. Яна была пабудавана ў стылі паўночнай рускай архітэктуры. Вельмі прыгожы і ўтульны храм. І чырвоны дах вы бачыце. Гэта званіца.

После того, как в XVII веке при кринице была построена часовня, здесь возникло и кладбище, хоронили людей примерно до XX века. Здесь можно увидеть памятники начала XIX и даже XVIII века, сохранились некоторые надмогильные часовни-усыпальницы. Могилы очень компактные, сегодня они охраняются как памятники архитектуры.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Таксама за могілкамі мы можам бачыць будынак Інстытута фізічнай культуры. У канцы 70-х гадоў XX стагоддзя быў пабудаваны. Менавіта каб яго злучыць з цэнтрам горада, была пабудавана паркавая магістраль. Гэта другая па даўжыні транспартная магістраль Мінску. Самая вялікая – гэта праспект Незалежнасці – 20 км. Праспект Пераможцаў доўжыцца цягам 9 км. І ўздоўж яго на ўсёй гэтай працягласці таксама цягнецца парк Перамогі.

По другую сторону от кладбища можно увидеть штаб-квартиру Национального олимпийского комитета Беларуси и гостиницу. Недалеко – разноцветные дома: олимпийская деревня, где живут чемпионы Беларуси, спортсмены, тренеры.

Яркая достопримечательность Веснянки – камень-памятник, который появился здесь в начале 2000-х. И если вы знакомы с творчеством Говарда Лавкрафта, то вмиг узнаете существо, живущее на дне океана, – осьминога Ктулху. Этот валун здесь лежал много тысяч лет и ничем не отличался от других, пока местный умелец не выточил на камне этого популярного персонажа.

Сергей Герасимович, преподаватель географии, краевед:

Гэтая частка Веснянкі называецца ўрочышчам Дразды. Там у нас за спіной прыгожы хваёвы масіў, дзе знаходзяцца пачынковыя селішчы і цячэ рака Свіслач. У Драздах сустракаюцца ўсе групы краявідаў, якія ёсць у Мінску: і марэнныя, зробленыя ледніком, і алевіальныя, зробленыя ракой Свіслач, і флюглецыальныя, якія зроблены талымі ледавіковымі водамі. Нідзе больш такіх раёнаў у Мінску няма. Таму, мабыць, прырода Вяснянкі такая прыгожая.

Веснянка меняется на глазах, растет вместе с городом и бережно хранит свою историю, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.