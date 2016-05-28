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70-летие МТЗ: шествие тракторной техники проходит 28 мая в Минске

28 мая 2016 11:03
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Новости Беларуси. В Минске проходит шествие тракторной техники: 70-летие отмечает МТЗ. Один из крупнейших мировых производителей выпускает более ста моделей тракторов более чем в двухстах сборочных вариантах, которые могут работать в любых климатических условиях.

Увидеть большинство из образцов можно на параде. Он проходит по улицам Долгобродской, Ванеева, Партизанскому проспекту, улицам Кошевого и Чеботарева.

На Заводской площади состоятся праздничные  гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Предприятия Беларуси

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