70-летие МТЗ: шествие тракторной техники проходит 28 мая в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит шествие тракторной техники: 70-летие отмечает МТЗ. Один из крупнейших мировых производителей выпускает более ста моделей тракторов более чем в двухстах сборочных вариантах, которые могут работать в любых климатических условиях.

Увидеть большинство из образцов можно на параде. Он проходит по улицам Долгобродской, Ванеева, Партизанскому проспекту, улицам Кошевого и Чеботарева.

На Заводской площади состоятся праздничные гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.