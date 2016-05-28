Последний звонок прозвенел в Минском суворовском военном училище 28 мая

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел в Минском суворовском военном училище. Нынешний выпуск здесь юбилейный, 60-ый.

Сейчас для 55-ти кадетов наступает время экзаменов. Лучшие в учёбе и общественной деятельности на торжестве получили грамоты и медали.

Выпускной бал в училище, как и в большинстве школ Минска, пройдёт 10-го июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Ярмошук, заместитель командира второго взвода Минского военного суворовского училища:

Училище дало мне многое: определенные навыки и выучка в строевой подготовке, очень хорошие знания в учебном процессе, основное – закалка, дружба, суворовское братство.