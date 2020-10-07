Минчанка: разрисовала стенку. Написала: «Яна за намі». Нечаянно пшикнула баллончиком в сторону милиционера

Новости Беларуси. Серьезная ответственность грозит любителям незаконного «стрит-арта». Правда, в том случае, если на стены вместо профессиональных муралов наносятся каракули или ненормативная лексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная ответственность грозит любителям незаконного «стрит-арта». Правда, в том случае, если на стены вместо профессиональных муралов наносятся каракули или ненормативная лексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрисовала стенку на улице Кабушкина. Написала: «Яна за намі». Ко мне подошел молодой человек, как выяснилось потом, сотрудник милиции. Я ему сразу не поверила. Он меня задерживал. У меня в руках был баллончик, и я нечаянно ему пшикнула, то есть ненамеренно.
В содеянном очень раскаиваюсь и свою вину признаю.
Именно в этот момент минчанку Татьяну задержал участковый инспектор, который возвращался домой со службы. При виде милиционера женщина попыталась скрыться, но при этом случайно раскрасила и его.
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