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В Гомеле нашли коробку с самодельными шипами. Их разбрасывают на дороге, чтобы остановить транспорт

07 октября 2020 06:50
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Новости Беларуси. Сотрудники ОМОН обнаружили в Гомеле коробку с самодельными шипами. В кустах лежала старая покрышка, прикрытая целлофановым пакетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле нашли коробку с самодельными шипами. Их разбрасывают на дороге, чтобы остановить транспорт-1

Внутри оказалась коробка из-под сантехники, перемотанная скотчем. Открыв крышку, милиционеры увидели самодельные железные шипы. Такие обычно разбрасывают на дорогах с целью остановки транспорта.

В Гомеле нашли коробку с самодельными шипами. Их разбрасывают на дороге, чтобы остановить транспорт-4

Как показывают последние события, такую заточенную, сваренную арматуру находят у протестных активистов. Их же изъяли и у сторонника движения «Страна для жизни» в Мозыре. По данному факту проводится проверка.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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