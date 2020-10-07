В Гомеле нашли коробку с самодельными шипами. Их разбрасывают на дороге, чтобы остановить транспорт

Новости Беларуси. Сотрудники ОМОН обнаружили в Гомеле коробку с самодельными шипами. В кустах лежала старая покрышка, прикрытая целлофановым пакетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри оказалась коробка из-под сантехники, перемотанная скотчем. Открыв крышку, милиционеры увидели самодельные железные шипы. Такие обычно разбрасывают на дорогах с целью остановки транспорта.