Четыре года жительницы Кричева ездили рожать в Могилёв. Теперь в городе заработал свой роддом

Новости Беларуси. Новый компьютерный томограф, неврологическое отделение и лаборатория. В Кричеве после реконструкции открылась обновленная районная больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стационар готов принимать более двух сотен пациентов из Кричевского и соседних районов. О качестве и доступности медуслуг – репортаж Ирины Недобоевой.

Фельдшер лаборатории волею судьбы сегодня сама стала пациентом больницы. Но событие радостное. Анастасия Третьякова ожидает первенца.

Анастасия Третьякова, жительница Кричева:

Конечно, очень приятно, что сделали ремонт, освежили все. Очень хорошо, что в Кричеве появился роддом. Надеемся, здесь будем рожать.

Последние 4 года всех жительниц Кричевского района рожать отправляли в Могилев. Но после реконструкции новенькое родильное отделение вновь принимает будущих мамочек.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В родильном отделении уже идет подготовка палаты для новорожденных. С минуты на минуту сюда привезут роженицу. А медики уже вовсю гадают: крик мальчика или девочки первым прозвучит в новеньком роддоме?

Масштабная реконструкция коснулась роддома, отделения неврологии и диагностики. Последнее как нельзя актуально в современных условиях. Ведь именно сюда привозят для обследования на новом компьютерном томографе пациентов с COVID-19. Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу

Диагностическая лаборатория больницы после ремонта обрела новый вид и начинку. А это большой шаг к своевременной постановке диагноза.

Татьяна Гутько, заведующая лабораторией Кричевской центральной районной больницы:

Широкий спектр биохимических, гематологических, серологических исследований, а также исследований системы гемостаза. Практически все лабораторные исследования мы проводим на месте. Это позволяет сохранить драгоценные минуты для жизни пациента. Обновленная Кричевская больница теперь готова принимать 220 пациентов. Проект финансировался областным и районным бюджетами. Помогали и местные предприятия.

Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома:

Строительство больницы – это лишь маленькая толика того, что нам необходимо сделать для юго-востока. Основным итогом этой работы является благосостояние человека, забота о человеке – то, на что нацеливает нас глава государства. У нас для этого все есть. Я считаю, что мы сможем все сделать.