Минчанка оплатила диванчик и ожидала заказ более трех месяцев. Решить вопрос помогли корреспонденты СТВ

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбирались, почему Минчанка Юлия Михейчик уже третий месяц, завтракает, грубо говоря, сидя на полу.

Юлия Михейчик, минчанка: Договор мы заключили 10 марта 2018 года с компанией «Территория мебели». Заказали на кухню кухонную скамью – диванчик метровый. 12-го числа мы открыли в банке рассрочку на сумму 300 рублей. Заплатив деньги, женщина стала ждать, когда мечта станет явью, и вожделенный диванчик впишется в интерьер.

Скоро Юлия стала ловить себя на мысли, что о ней забыли.

Юлия Михейчик:

В договоре было прописано, что в 45-дневный срок они исполнят условия договора и предоставят нам мебель, которую мы заказали. Но ни по истечению 45 дней, ни во время изготовления мебели – никакой информации.

Подобные случаи – далеко не редкость. Даже дети знают, что у нас хорошее отношение к покупателю заканчиваются вместе с его деньгами. Напомним, что речь идет не о каком-то архисложной дизайнерской конструкции, а о банальном диванчике для кухни.

Терпение Юлии достигло апогея после очередного звонка продавцу.

Юлия Михейчик:

Когда я им звонила – они игнорировали мои звонки, бросали телефоны. Я расчитывала на эту мебель, так как старую мы продали.

К счастью, у Юлии был и другой номер телефона – «горячей» линии телеканала СТВ.

Где стараются не только вежливо выслушать, но и, по возможности, – помочь. Проблема нашей героини была проста, как детская погремушка, и поняли мы ее за 15 секунд.

Юлия Михейчик:

Я хочу, чтобы мне изготовили тот продукт, который я заказала.

В принципе, ничего лишнего: ни тебе пени за просрочку, ни морального вреда, ни возврата денег и процентов за кредит.