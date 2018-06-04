Минчанка оплатила диванчик и ожидала заказ более трех месяцев. Решить вопрос помогли корреспонденты СТВ

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбирались, почему Минчанка Юлия Михейчик уже третий месяц, завтракает, грубо говоря, сидя на полу.
Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбирались, почему Минчанка Юлия Михейчик уже третий месяц, завтракает, грубо говоря, сидя на полу.
Юлия Михейчик, минчанка:
Договор мы заключили 10 марта 2018 года с компанией «Территория мебели». Заказали на кухню кухонную скамью – диванчик метровый. 12-го числа мы открыли в банке рассрочку на сумму 300 рублей.
Заплатив деньги, женщина стала ждать, когда мечта станет явью, и вожделенный диванчик впишется в интерьер.
Скоро Юлия стала ловить себя на мысли, что о ней забыли.
Юлия Михейчик:
В договоре было прописано, что в 45-дневный срок они исполнят условия договора и предоставят нам мебель, которую мы заказали. Но ни по истечению 45 дней, ни во время изготовления мебели – никакой информации.
Подобные случаи – далеко не редкость. Даже дети знают, что у нас хорошее отношение к покупателю заканчиваются вместе с его деньгами. Напомним, что речь идет не о каком-то архисложной дизайнерской конструкции, а о банальном диванчике для кухни.
Терпение Юлии достигло апогея после очередного звонка продавцу.
Юлия Михейчик:
Когда я им звонила – они игнорировали мои звонки, бросали телефоны. Я расчитывала на эту мебель, так как старую мы продали.
К счастью, у Юлии был и другой номер телефона – «горячей» линии телеканала СТВ.
Где стараются не только вежливо выслушать, но и, по возможности, – помочь. Проблема нашей героини была проста, как детская погремушка, и поняли мы ее за 15 секунд.
Юлия Михейчик:
Я хочу, чтобы мне изготовили тот продукт, который я заказала.
В принципе, ничего лишнего: ни тебе пени за просрочку, ни морального вреда, ни возврата денег и процентов за кредит.
Просто, сделайте, наконец, диванчик!
Иначе придется реально воспользоваться не только услугами репортеров из «Добро пожаловаться», но и законом.Анастасия Белокопыцкая, юрист:
В случае если продавец получил сумму предварительной оплаты за товар, но не осуществил доставку потребителю товара в установленный в договоре срок, потребитель имеет право потребовать от продавца возврата денежной суммы, а также выплаты процентов по ставке рефинансирования Национального банка РБ за каждый день просрочки доставки товара. Также потребитель имеет право на компенсацию морального вреда.
За истиной и мистическим диванчиком отправляемся вместе с Юлией в тот самый зазевавшийся магазин.
О чудо, при появлении женщины в компании корреспондента и видеооператора проблема разрешилась в считанные минуты.
Объявился и администратор магазина, игнорирующий звонки.
Который, впрочем, отказался что-либо комментировать, но клятвенно обещал: мебель доставят не позже 3 дней.
Юлия Михейчик:
Хочу выразить благодарность телеканалу СТВ и вашей программе «Добро пожаловаться» за помощь в решении моего вопроса.
Через 3 дня диван был доставлен по месту назначения. В виде бонуса доставка была бесплатная.
Также в виде бонуса, мы не станем вносить «Территорию мебели» в свои «черные» списки. Но надеемся, что руководство компании этот сюжет будет периодически просматривать и показывать своим подчиненным, чтобы однажды все мы сказали, что здесь не только территория мебели, но и любви, вежливости, оперативности, качества.