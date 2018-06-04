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«Он нужен для изучения Минска, для прогулок». Какие места столицы входят в маршрут «Зеленое велокольцо»?

04 июня 2018 11:57
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В Минске состоялась презентация уникального велосипедного маршрута «Зелёное велокольцо Минска».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления ОО «Минское велосипедное общество» – Павел Горбунов, а также эксперт «Городского велодвижения в Беларуси» – Максим Пучинский.   

Все ли места в велосипедном маршруте оснащены велосипедными дорожками? Они адаптированы для проезда на велосипеде? 

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Маршрут может начинаться с Цнянского водохранилища и дальше он идет 21 км по водной системе, там есть пешеходные дорожки, велосипедных дорожек там нет, но мы видим, что там как раз есть место сделать выделенные велосипедные дорожки по такому же принципу вдоль Свислочи. Таким образом, мы связали Цнянку с Чижовским водохранилищем. Дальше у нас есть небольшой кусочек с Чижовского водохранилища до Лошицкого парка. Следующий кусочек – самый тяжелый: от Лошицы через Курасовщину, мы выходим на Брилевичи. Там сейчас, вы знаете, что идет стройка «Минск-Мира», строится южная магистраль. Тем не менее, пройти или проехать можно. Дальше мы попадаем на речку Мышка. Пройти и проехать можно и по зеленой зоне, можно воспользоваться ближайшими улицами, самый такой непроработанный участок. Мы, создавая этот маршрут, говорим за то, что и эта резервная часть, этот зеленый коридор должен остаться зеленым. Для того, чтобы люди могли пройти и проехать, прочувствовать этот зеленый Минск, его нельзя застраивать. 

«Он нужен для изучения Минска, для прогулок». Какие места столицы входят в маршрут «Зеленое велокольцо»?-1

Сколько километров составляет этот маршрут?

Павел Горбунов:
Это 70 км. 

Есть ли какие-то ориентиры?

Павел Горбунов: 
У нас есть сайт: eurovelo.by, там выложена карта и трек этого маршрута. Вы можете скачать на телефон. Этот маршрут не для спортсменов, он нужен для изучения Минска, для прогулок. Важно помнить, что там нет выделенной велосипедной инфраструктуры. Там пешеходные зоны и нужно уважать пешеходов.   

«Он нужен для изучения Минска, для прогулок». Какие места столицы входят в маршрут «Зеленое велокольцо»?-4

Чем велосипедный маршрут «Зелёное велокольцо Минска» так уникален? Что нужно взять с собой перед поездкой? Узнаете, подробности в видеоматериале.  

# Велосипед # общество # Павел Горбунов # Максим Пучинский # Фотофакт

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