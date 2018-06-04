«А чем я отличаюсь от городской женщины? Хочу, чтоб у меня было то же»: как «Евроопт» идёт в регионы

В Год малой родины торговое обслуживание деревни – на приоритетных позициях. Появляются новые игроки рынка – а значит, открываются новые возможности для покупателей.

Так, в Оршанском районе, в посёлке Копысь магазины, вроде, на том же месте. Однако, перемены очевидны: и внутри, и снаружи, а, главное, значительно расширился ассортимент на полках. И это уже – настоящий образец современной торговли. «Евроопт», который в Оршанском районе приступил к комплексному обслуживанию жителей всех деревень, получил в аренду 33 стационарных магазина потребкооперации и 14 маршрутов автолавок. В кратчайшие сроки магазины были модернизированы, отремонтированы, в них установлено всё необходимое оборудование – и вот они уже открыты под новой вывеской.

Кстати, автолавки «Евроопта» тоже радуют сельчан – ведь это цены такие же, как в обычных магазинах, жёсткие температурные режимы хранения, плюс современное оборудование – рассчитаться можно и карточкой. В магазин на колёсах «Евроопт» загружает товар перед самым выездом, так что успевают довезти даже аромат свежеиспечённого хлеба. На каждую остановку – полтора часа. Комфортно – чтобы покупатели не спешили и не волновались. К концу дня на полках обычно ничего не остаётся. Новые виды торгового сервиса «Евроопт» также предложил жителям деревень. В агрогородке Копысь недавно появился пункт оформления заказов Интернет-гипермаркета «ГиперМолл».

Покупка едва ли не одним кликом. Любые необходимые товары можно заказать с бесплатной доставкой на дом. И выбрать есть из чего: в ассортименте – более 40 тысяч наименований.

Яна Артёмова, житель г.п. Копысь:

С ребенком тяжело ходить по магазинам, лучше, конечно, заказать через «ГиперМолл». Очень удобно: выбираем, ищем и заказываем. Всё привезут прямо к дому.

Екатерина Вацуро, председатель Копысского поселкового совета:

Люди все улыбаются, все рады. В посёлок пришла очередная волна цивилизации и качественного обслуживания. С приходом «Евроопта» на село, ситуация меняется на глазах. Так, в соседнем агрогородке Бабиничи за последний месяц резко вырос товарооборот.

Пенсионерка Светлана Свищёва раньше закупалась в райцентре за 10 километров – городской шоппинг выходил дешевле.

Светлана Свищёва, житель агрогородка Бабиничи:

Ездила в «Евроопт», уже на месяц еду, выберу, что мне надо, потом тут – по мелочам. А цены были тут намного выше: и мука, и макароны. Как показывают рыночные исследования, разница цен в деревнях и в городских магазинах порой доходит до 30%. Так что приход на село «Евроопта» – для местных жителей, прежде всего, возможность сэкономить.

И, конечно же, они оценили и принцип самообслуживания, позволяющий самостоятельно выбрать понравившийся товар, и городской ассортимент. А довольный покупатель – пожалуй, самая высокая оценка работы сети.

Раиса Вадильникова, житель агрогородка Бабиничи:

А чем я отличаюсь от городской женщины? Я тоже хочу, чтоб у меня было то же, что и у городской. По данным многочисленных опросов, проводимых и международными компаниями, и белорусскими социологами, 93% сельчан хотят, чтобы в их населённом пункте открылся магазин сети «Евроопт».

В Оршанском районе эти мечты уже сбылись. И местные власти довольны экспериментом.

Александр Позняк, председатель Оршанского райисполкома:

У людей появилась гораздо большая возможность что-то купить. Цены где-то на 30%, где-то в 2 раза примерно стали ниже. Важно то, что каждый житель может за ту же сумму, которая есть у него в кошельке, купить больше товара, и гораздо больше разнообразие. К примеру, в одной из деревень, буквально вчера я заезжал, посчитал количество сортов колбасы – их оказалось 20. Это – показатель того, что у человека есть выбор. Выбор, действительно, есть. Агрогородок Заболотье в нескольких километрах от Орши – один из тех населённых пунктов, в котором открылся обновлённый магазин.

Белое здание со знакомым логотипом хорошо видно с дороги. Внутри – современный интерьер, что тоже способствует качественному шоппингу. Вдоль стен – стеллажи и холодильное оборудование. На полках и в ларях – полный ассортимент товаров ежедневного спроса. Одних только колбасных изделий – более 25 видов. А главное – есть и «молочка», и большой выбор свежих овощей и фруктов – от картошки до лимонов.

Нина Мусина, житель агрогородка Заболотье:

Магазин сейчас чистенький стал, хороший, светлый. И видно всё, цены видны. А то там был магазин, по правде сказать, не видно что. И цены очень кусались. Поэтому мы всё брали в городе.

Наталья Балашова, житель агрогородка Заболотье:

В Оршу не надо ехать. Час не надо стоять у кассы, чтобы тебя пробили. Конечно, я прошла через дорогу, купила, что мне надо. Это заняло у меня три минуты времени. Для сельских жителей, среди которых большинство – пенсионеры, а работающие зарплатами, как правило, не избалованы, стоимость товаров в магазине – фактор первостепенный. В Заболотье теперь цены – точно такие же, как в Минске. Судите сами: цены 21 мая, в день съёмки.

Бренд крупной торговой сети снискал славу, работая честно и чётко. Слагаемые успеха весьма прозрачны – качество продуктов и честные цены. В том же Оршанском районе уже много лет люди даже из дальних деревень регулярно за покупками ездили в райцентр – в «Евроопт». Именно поэтому новость о комплексном обслуживании района здесь восприняли с большим энтузиазмом все. Кроме жителей городского поселка Ореховск.

Жителям этого населённого пункта очень не повезло – «Евроопт» здесь не появился. С требованием открыть в посёлке магазин любимой сети жители сначала обратились к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстнёву, а затем и к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову. Что же так тревожит покупателей Ореховска?

Наталья Якубова, житель г.п. Ореховск:

У нас очень много людей, деток. И у нас частники, понимаете, не могут, может, купить нужной продукции в нужном количестве, которые нужны нашему поселку. Поэтому мы хотим, чтобы действовал у нас «Евроопт». Там и скидки, там и игры какие-то.

Надежда Лесникович, житель г.п. Ореховск:

Мы хотим, чтобы была альтернатива. Чтобы пойти и что-то выбрать дешевле. Посёлок далеко от города, а здесь – пенсионеры. Ореховск – достаточно крупный посёлок, с населением около 3 тысяч человек. Из конца в конец по главной улице – около пяти километров.

Понятно, что даже один магазин «Евроопт» в таком населённом пункте проблему не решает. А ведь с площадками для размещения торговых объектов, в отличие от крупных городов, проблем здесь нет. Прямо в центре возвышается двухэтажный сгоревший «ЦУМ», как называют здание местные жители. Кирпичные стены целые, выгорели перекрытия во время пожара, случившегося здесь несколько лет назад.

А неподалёку – абсолютно целое здание бывшего хозмага, закрытое на надёжный амбарный замок.

Владимир Зинкевич, житель г.п. Ореховск:

Но местные власти почему-то не хотят идти нам навстречу. Отпираются постоянно. Мы убедительно просим, чтобы на этих местах – здесь, в районе льнозавода, в районе деревни Брюхово были построены или новые магазины, или старые реконструированы. Чтобы всё было сделано по-людски, ведь живём мы в XXI веке. Так что мешает «Евроопту» открыть магазины в Ореховске? Чтобы разъяснить ситуацию максимально доступно и корректно, на встречу с жителями приехали руководитель отдела торговли и услуг райисполкома Ирина Мартинович и операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин.

Как объяснила представитель райисполкома, препятствий торговой сети местная власть не чинит. Ирина Мартинович, начальник управления торговли и услуг Оршанского райисполкома:

Сдерживающая мера заключена в том, что доля «Евроопта» в удельном весе товарооборота превышает установленные законом 20 процентов. На сегодняшний день, она составляет 23,3 процента. Поэтому в связи с принятием указа №345 Президента Республики Беларусь, все торговые организации, доля которых превышает 20 процентов, могут заходить и осуществлять торговую деятельность, приобретать торговые площади в сельских населённых пунктах.

Поэтому компании, которая готова была взять торговое облуживание села на себя, были переданы магазины райпотребсоюза. Но конкретно Ореховск – городской посёлок, и под действие упомянутого указа не подпадает. Ирина Мартинович:

Сельскими населёнными пунктами является вся территория сельской местности Оршанского района. Перечень сельских населённых пунктов был утвержден Витебским областным Советом депутатов. В этот перечень не вошли городской посёлок Болбасово, городской посёлок Ореховск. Два населённых пункта. Поэтому здесь все торговые организации, доля которых превышает 20 процентов, не могут приобретать торговые площади и не могут осуществлять свою деятельность.

Местная власть пытается найти выход из патовой ситуации. Как известно, Президент поручил принять меры по комплексному развитию Оршанского района. Для реализации этого поручения райисполком разработал проект указа главы государства, которым предусматривается снятие всех ограничений на развитие розничной торговли в районе. Сейчас этот документ уже прошел правовую экспертизу и передан на согласование в Совет министров, после чего поступит на подпись к Президенту. Ещё один выход из ситуации – выделение участка под строительство магазина в соседней деревне Брюхово, с которой граничит Ореховск. По словам Владлена Атрошкина, после получения участка «Евроопт» сумеет в течение трёх недель открыть здесь магазин павильонного типа с торговой площадью около 100 «квадратов».

Владлен Атрошкин, операционный директор сети магазинов «Евроопт»:

По нашим прогнозам, работа должна была быть безубыточной. Собственно, результат работы первого месяца говорит о том, что достижимая абсолютно цель. Мы считаем, что этого достаточно, чтобы развиваться и двигаться дальше. Мы используем все доступные нам способы для того, чтобы двигаться дальше. И идти ближе к жителям сельской местности. Открываем магазины в тех населённых пунктах, которые местные Советы депутатов согласовали в качестве населённых пунктов, где возможно нам открываться, несмотря на долю. Мы согласовываем с райисполкомами автолавки. Это – тоже возможность, пусть и несколько ограниченный ассортимент получить, но, тем не менее, его получить. По тем же ценам, которые действуют у нас в магазинах. Ровно так же можно принимать участие в игре «Удача в придачу!» Ситуация в Ореховске показала, что некоторые нормы законодательства уже не отвечают реальной ситуации на местах. Назрела необходимость изменения некоторых правовых норм.

Владлен Атрошкин:

Мы ждём инициативы от законодателей, потому что именно с изменением отдельных законодательных норм, в частности, возможном снятии нормы – ограничение 20-процентное, по закону о торговле – есть возможность двигаться дальше в малые населённые пункты и организовывать там торговлю самым современным образом. Доля антимонопольного порога у нас – 35 процентов. Это примерно столько же, сколько есть у наших соседей. Что касается доли, ограничивающей нас в розничной торговле, то мы – одна из немногих стран, кто применяет такую норму. И у нас эта норма – одна из самых низких. Я имею в виду порог в 20 процентов. Для сравнения: у наших соседей, в России этот порог составляет 25 процентов. Ни в Польше, ни в Литве, ни в Украине, ни в других странах европейских такого ограничения нет, вообще. Примеров в мировой практике множество. В Финляндии S Group – 44% продовольственной розницы, в Швеции группа ICA – 39%, в Швейцарии Migros – 31%, Маxima в Литве – 33%.

При этом в Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Литве рынок, по сути, поделён между двумя-тремя сильными игроками, общая доля которых может достигать 90%. И никому не приходит в голову ограничивать развитие торговых сетей, вмешиваться в конкурентные процессы. К субъектам хозяйствования там применяются меры общего антимонопольного регулирования – как правило, только при достижении ими доли рынка 35-40%. Именно поэтому «Евроопт» рассматривает порог в 20%, как стремление ограничить в стране конкуренцию. А к чему это приводит, считают в компании, показывает пример Ореховска и других малых городов страны. Владлен Атрошкин:

Обращения поступают к нам абсолютно со всех регионов. Это и Гомельская, и Могилёвская области, и другие районы Витебской области. Только за три последних месяца компания получила 24 обращения граждан об открытии новых магазинов сети «Евроопт».

И это – коллективные письма, под которыми стоят подписи многих жителей населённых пунктов из разных регионов страны. А сколько аналогичных просьб было отправлено в различные государственные инстанции! И «Евроопт» старается ответить на запросы сельчан и продолжает активно расширять свое присутствие в глубинке. В любом населённом пункте, где живут больше 200 человек, компания готова открыть стационарные магазины, а деревни поменьше обеспечивать всеми необходимыми товарами с помощью автолавок.