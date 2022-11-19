Минчанка не может самостоятельно выйти на улицу. Депутат пообещал пенсионерке, что оборудуют электроподъёмник

Новости Беларуси. Термин «безбарьерная среда» появился в белорусском законодательстве в 1991 году в законе «О социальной защите инвалидов». Одна из формулировок закона гласит о том, что запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов без обеспечения доступности для инвалидов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Жить инвалидам нелегко. Кому-то помогают родные, кому-то постоянная борьба или просто неиссякаемый оптимизм. Лидия Александровна счастлива уже тогда, когда кто-то готов хотя бы выслушать ее просьбы. Съемочная группа программы «Решение есть!» постаралась не только выслушать, но и услышать и помочь делом, чтобы простые человеческие желания сбылись. Мы связались с ЖКХ Ленинского района, а еще нашли того самого депутата Олега Чесалова. Народный избранник не остался в стороне и уже на следующий день приехал по указанному адресу. Вместе с ним на место прибыли и представители коммунальной службы.

– Лидия Александровна, после вашего звонка я съездил, посмотрел. Действительно, как вы рассказывали, сделали там скат и сделали ступеньки, чтобы вы могли со своими приспособлениями спускаться. Но мы знаем, что вам надо поставить все-таки электроподъемник. Поэтому принято решение поставить вас в первую очередь.

– Сейчас заплачу.

– Не надо плакать. Говорили обо всем, ведь проблем у пенсионерки накопилось немало. Больше всего женщину волновал вопрос с медобслуживанием. Она рассказала, что испытывает трудности буквально на каждом шагу. В частности, в поликлинике, где пенсионерка получает врачебную помощь, нет лифта, а преодолеть три этажа вверх, а потом вниз для нее сравнимо с покорением горного склона. Все, чего хочет Лидия Таранова, так это закрепиться за другим учреждением, ближе к дому и с лифтом. Олег Чесалов пообещал взять и этот вопрос под свой личный контроль и всеми силами посодействовать в решении остальных наболевших вопросов.

У меня ваш телефон есть, я в ближайшее время по этому вопросу узнаю и вам позвоню. Или вам напрямую позвонят с 18-й поликлиники, я рассчитываю. Потому что каждый человек может у нас выбрать место, где будет обслуживаться. Власти обещают протянуть руку помощи. Но чтобы установить на крыльце подъемный механизм, нужно пережить ряд бюрократических проволочек. Поэтому конструкция у второго подъезда по адресу Рокоссовского, 25 корпус 2 появится, но не раньше 2023 года.

Оксана Андрухович, и.о. заместителя директора по производственным вопросам ЖКХ Ленинского района Минска:

В настоящее время работы запланированы на 2023 год. Будет разработана ПСД. Пройдет экспертизу, и в следующем году будет выполнена работа по устройству электроподъемника по данному адресу.