«Это одни слёзы». Почему инвалидам нельзя обслуживаться в тех поликлиниках, до которых удобнее добираться?

Новости Беларуси. Термин «безбарьерная среда» появился в белорусском законодательстве в 1991 году в законе «О социальной защите инвалидов». Одна из формулировок закона гласит о том, что запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов без обеспечения доступности для инвалидов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Выйти из подъезда для Лидии Тарановой – дело, требующее особой подготовки. И моральной, и физической. Без помощника на эту авантюру женщина не решается.

Лидия Таранова, инвалид по зрению:

Из-за этих проблем я получилась узником. Девятый этаж, летом дышать нечем. Выйти не могу. Если пешком выйти без этой моей колясочки, ходунков, то мне нужен тогда человек, а хочется походить, пока этот глаз хотя бы в общем видит природу. Свежий воздух, спрятаться в теньке на каком-то ветерке. У меня такой возможности нет. Я этого лишена. Мышцы у меня атрофируются. Я боюсь, что скоро не смогу вообще, простите меня, пройти на кухню или в туалет. Потому что все хуже и хуже. Лидия Таранова знает, каково это – лишиться возможности гулять и дышать свежим воздухом. За весь этот год она была на улице всего пару раз, и все выходы ограничивались походами в поликлинику. Но и там посещение кабинетов врачей превращаются для женщины в самую настоящую полосу препятствий.

Лидия Таранова:

Поликлиника – это одни слезы, вот я вчера была. У нас трехэтажная от велозавода старая поликлиника. Там лифтов нет. Я вчера заходила, был прием у главврача. Был человек на приеме, я оставила свои координаты в приемной секретарю, чтобы меня перевели в 18-ю. Она на таком же расстоянии, как эта, седьмая, только здесь 9-этажная новая поликлиника с лифтами. Может быть, меня закрепили бы туда. Сказали, что нельзя и даже и не пытайтесь. Я говорю: «У меня претензий нет: ни к обслуживанию, ни к чему. Не могу я. А все службы, все врачи в основном – второй-третий этажи». И лифта нет. Меня вчера привезли сюда после поликлиники, я как легла и сегодня отлеживаюсь целый день. О том, что ей как воздух нужна удобная подъемная платформа, Лидия Таранова за последние полгода сообщала во всевозможные инстанции. Звонила в коммунальные службы, администрации района и города, но власти, по мнению женщины, не слышат или делают вид, что не слышат. А других инструментов, чтобы достучаться до чиновников, у женщины нет.

Лидия Таранова:

Я обратилась к нашему местному депутату. Я просила, чтобы он пришел, потому что вы знаете, проблем много. Но чтобы меня выслушали по телефону, написать я не могу, шрифт не вижу. Хотя я нормальный, образованный человек. А по телефону обращаться – во-первых, не до конца выслушивают, не хватает нервов. Это неофициальное обращение получается, оно нигде не фиксируется. Мне вот даже, сколько я по телефонам этим звонила, никто мне не делает ни звонков каких-то ответных, ни тем более ответов. Вот получила ответ только сегодня, а с вопросом обращалась в соцзащиту нашу в середине июля. В письме управляющая компания коротко и ясно сообщает: пандус в доме № 25 корпус 2 по проспекту Рокоссовского появится не раньше 2023 года. Сделать Минск, в частности, городом без барьеров власти обещают довольно давно. И действительно, в столице появляются пандусы и подъемники. Только вот сами инвалиды с горечью говорят: большинство обещаний пока только на бумаге. А в жизни они регулярно сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. А все о чем мечтает Лидия Таранова, так это не зависеть от посторонней помощи и выходить на улицу, когда захочется.