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Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса

19 ноября 2022 15:12
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Новости Беларуси. Термин «безбарьерная среда» появился в белорусском законодательстве в 1991 году в законе «О социальной защите инвалидов». Одна из формулировок закона гласит о том, что запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов без обеспечения доступности для инвалидов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-1

Сергей Шуманский, ведущий:
С момента принятия этого закона прошло более 30 лет. С того времени построено огромное количество общественных и жилых зданий, появились новые районы, пешеходные улицы и скоростные автодороги с многочисленным придорожным сервисом. И все эти объекты, в соответствии с законом, должны учитывать особенности физически ослабленных лиц и должны быть доступными для них.

Какова на сегодня реальная ситуация с безбарьерной средой в Минске? Действительно ли все городские объекты имеют свободный доступ для инвалидов? И легко ли людям с особенностями приспособиться к современному миру?

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-4

Сергей Шуманский:
В Беларуси более полумиллиона жителей имеют ту или иную инвалидность. Из них около 25 тысяч людей – инвалиды по зрению. И это число растет в геометрической прогрессии. В век компьютерной техники инвалидность по зрению в год получают около 1 500 человек. Мы не так часто замечаем их на улицах города, но отличить их среди толпы несложно – это люди в черных очках и с белой тростью. Они ловко идут знакомыми маршрутами, хотя и живут на ощупь. Для них на светофорах устанавливаются специальные звуковые датчики, адаптируют лестницы, выделяя их специальными контрастными маркерами.

И казалось бы, безбарьерная среда устроена, но когда дело касается частного случая, порой дойти до того самого оборудованного пешеходного перехода или взяться за поручень становится невозможным. Все потому что в доме или подъезде, где проживает инвалид, просто нет пандуса. А значит поход на улицу для таких людей становится невозможным без посторонней помощи.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-7

Когда листаю записную, я беру вот эту лупу. Допустим, мне надо пролистать записную книжку. Я смотрю в лупу, и оно листается, тут абонент высвечивается, который надо, я потом включаю разговорное устройство и с ним разговариваю.

Практически в полной темноте живет минчанка Лидия Таранова. У пенсионерки инвалидность по зрению и целый ряд хронических заболеваний. Свободно ориентируясь в своей спальне, женщина признает: заблудилась в лабиринтах здравоохранения и господдержки. С одной стороны, болезни дают о себе знать, с другой – обратиться за помощью некуда. Окружающий мир стал постепенно гаснуть на фоне сахарного диабета. А позже Лидию Александровну и вовсе свалили с ног туберкулез позвоночника и ковид.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-10

Лидия Таранова, инвалид по зрению:
Я два месяца брала коляску напрокат. А потом обратилась в социальную защиту, мне выдали коляску, она на кухне стоит. На улице на ней вообще невозможно, ни в какие двери она не проходит.

Чтобы беспрепятственно передвигаться на коляске по дому, пришлось даже подпилить на кухне дверной косяк.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-13

Лидия Таранова:
Я включаю местное освещение дополнительное, на колени ставлю ведро, чищу, потом в раковину. Если надо плита, я сюда подъезжаю. Чтобы чайник включить, сюда перемещаюсь, тут тоже местное освещение.

Утро Лидии Тарановой начинается стандартно. Банные процедуры, чай, каша. Площадь кухни чуть больше 6 квадратных метров, но в ней даже удобнее ориентироваться на ощупь. Дальше по коридору находится спальня, к ней примыкает балкон. В комнате телевизор. Но чаще всего Лидия Александровна знакомится с информацией о внешнем мире благодаря радио. Рядом с кроватью стоит магнитофон, который может читать диски. Для слепого человека это целая библиотека – можно слушать аудиокниги.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-16

Лидия Таранова:
Бывает бессонница. Я его включаю. У меня вот в этой коробочке диски стоят, моя библиотека. Вот, видите, диски. Я их прослушиваю, потом звоню в библиотеку, мне на дом привозят эти диски.

Кроме нее в небольшой двухкомнатной квартире никто не обитает, но гостям здесь всегда рады. Порядок в доме помогает поддерживать приходящий дважды в неделю соцработник. Продержаться в изоляции, в отрыве от внешнего мира помогают лекарства. Запасы измеряются не пачками, а целыми пакетами и коробками. Причем их содержимое пенсионерка определяет на ощупь.

Лидия Таранова:
У меня просто все по полочкам, одни закончились вчера, надо достать новые.

Весь ее мир сосредоточен на кончиках пальцев. Один день повторяет предыдущий, и практически ничего не меняет привычного хода. Разве что только поход на улицу. Его пенсионерка сравнивает с выходом в открытый космос. Отложить трость, поставить ходунки на тормоза, развернуться, присесть и снова развернуться. Несколько нехитрых манипуляций – и устройство готово к использованию.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-19

Лидия Таранова:
Вот у меня опора в двух руках, я же под ногами ничего не вижу. И я иду, я знаю, что я за ходунками, даже если и оступлюсь на камушек, то у меня тут опора хорошая.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-22

В арсенале у Лидии Александровны трость, коляска и ходунки, но даже с такими девайсами она не может самостоятельно покинуть квартиру. Длинный коридор тамбура, лифт, тяжелая входная дверь без фиксатора и с десяток скользких крутых ступенек. Еще одно препятствие на пути инвалида – так называемый пандус с высоким подъемом, инвалидная коляска может просто не удержаться на плавном ходу. Ведь предназначен он исключительно для детских колясок.

Радио стало спасением. Инвалид по зрению рассказала, как ей удаётся выходить на улицу без пандуса-25

Лидия Таранова:
Сейчас выяснилось, что это вроде и не пандус. И кто его сооружал, когда и по какому проекту? Они сказали, что поскольку крыльцо очень высокое, крутое, пандус можно сделать, только если уклон 15 градусов не превышает. А у нас на пять ступеней, и это не пандус, это съезд для колясок детских. Но я даже не знаю, как там эти детские коляски спускать. Я не знаю до сих пор, как там не случилось какое-нибудь несчастье. В общем, коляска моя не подошла. Ходунки тоже к пандусу не подходят, там были наварены швеллера, разъем между колесами (ширина) не подходил. Я уже превращаюсь в овощ.

«Это одни слезы». Почему инвалидам нельзя обслуживаться в тех поликлиниках, до которых удобнее добираться – подробнее здесь.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Лидия Таранова # Вероника Кудринецкая # Сергей Шуманский # Фотофакт

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