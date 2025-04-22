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Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Шклов

22 апреля 2025 07:46
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Глава государства продолжает работу в регионах. 22 апреля в графике Первого – посещение Шклова. В центре внимания – сфера АПК. Первый пункт программы – ремонтные мастерские агрохолдинга «Купаловское», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Шклов-2

На месте бывших аварийных цехов, где ранее ремонтировали сельхозтехнику и молочное оборудование, идет строительство. Проект, начатый в апреле, планируют завершить к ноябрю текущего года. Александр Лукашенко оценил ход модернизации. Главное поручение белорусского лидера – сделать все по уму и к концу года сдать объект, чтобы другие регионы могли брать пример.

Все подробности расскажем в следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента

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