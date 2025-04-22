Лукашенко: вся страна будет копировать этот опыт

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 22 апреля, во время посещения Могилевской области, дал распоряжение привести в порядок и реанимировать сто двадцать районов нашей страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Первый объект, на который приехал глава государства, – ОАО «Шкловский агросервис». Именно здесь ведется масштабная реконструкция. Работы по приведению аварийных строений были начаты в апреле. Старые здания сносят, чтобы на их месте уже к ноябрю текущего года были созданы условия для ремонта и обслуживания сельхозтехники и оборудования. Президент отметил, что на этом примере «лепить будут» по всей Беларуси.