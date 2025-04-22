Прямой эфир

Лукашенко: вся страна будет копировать этот опыт

22 апреля 2025 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 22 апреля, во время посещения Могилевской области, дал распоряжение привести в порядок и реанимировать сто двадцать районов нашей страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Первый объект, на который приехал глава государства, – ОАО «Шкловский агросервис». Именно здесь ведется масштабная реконструкция. Работы по приведению аварийных строений были начаты в апреле. Старые здания сносят, чтобы на их месте уже к ноябрю текущего года были созданы условия для ремонта и обслуживания сельхозтехники и оборудования. Президент отметил, что на этом примере «лепить будут» по всей Беларуси.

Лукашенко: вся страна будет копировать этот опыт-1

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко объяснил, почему масштабное восстановление райагросервисов стартует именно со Шклова. «Я здесь знаю каждый камень. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы», – обозначил белорусский лидер.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Шклов
22 апреля 2025 07:46

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Шклов

«Белпочта» сообщила о графике работы в праздничные и предпраздничные дни
22 апреля 2025 07:44

«Белпочта» сообщила о графике работы в праздничные и предпраздничные дни

В Минске открылась выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
22 апреля 2025 07:36

В Минске открылась выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне