Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником

«Продолжая многолетние традиции, сложившиеся в отечественной судебной экспертизе, государственный комитет сегодня успешно решает уникальные и сложные задачи в деле защиты прав граждан, интересов общества и государства. Благодарю за ваш ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Содействуя в судопроизводстве принятию беспристрастных и взвешенных решений, вы создаете в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка и уверенности людей в собственной защищенности, что является одной из важнейших стратегических задач обеспечения национальной безопасности», – говорится в поздравлении.