Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником

День судебного эксперта отмечается 22 апреля в Беларуси. Сотрудников и гражданский персонал Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником поздравил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День судебного эксперта отмечается 22 апреля в Беларуси. Сотрудников и гражданский персонал Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником поздравил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Продолжая многолетние традиции, сложившиеся в отечественной судебной экспертизе, государственный комитет сегодня успешно решает уникальные и сложные задачи в деле защиты прав граждан, интересов общества и государства. Благодарю за ваш ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Содействуя в судопроизводстве принятию беспристрастных и взвешенных решений, вы создаете в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка и уверенности людей в собственной защищенности, что является одной из важнейших стратегических задач обеспечения национальной безопасности», – говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что, внедряя передовой опыт, качественно усиливая подготовку личного состава, совершенствуя научно-методическую и материальную базы, комитет продолжит расширять экспертные возможности в деле борьбы с преступностью во благо безопасного и созидательного развития родной Беларуси.