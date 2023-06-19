Минчане вдребезги раскритиковали проект благоустройства дома. Что не устраивает жителей и как реагируют в ЖКХ?

За более чем 40 лет этот дом не видел ничего похожего на реновацию, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Хотя по документам она якобы проводилась. И вот теперь, дождавшись наконец своей очереди в реальности, жильцы в недоумении. Как происходящее с их домом можно назвать капитальным ремонтом и почему строители так небрежно и безответственно подошли к своей работе? Кроме недовольства качеством проводимых строительных манипуляций, критику у местных вызывает и сам проект благоустройства. Согласно ему, ограждающие бетонные конструкции на крыше подлежат лишь частичной замене. Такой ремонт с приставкой «недо-» крайне возмущает всех обитателей столичной многоэтажки.

Виктор, местный житель:

Изначально наверху были бетонные ограждающие конструкции. Это архитектурный проект, насколько я своим умом могу понять. Дом, кстати, стоит на первой линии улицы. То есть архитектурный облик здания. Нам говорят: нет, ребята, это уже все неважно. То, что у вас осталось бетонное, более-менее нормальное, оно будет стоять. Остальное мы вам залатаем жестью. И получается колхоз какой-то непонятный. Никто у себя дома так не строит. Один пролет бетонный, второй – железный, третий – сетка. Почему у нас во время капитального ремонта делается это?

К слову, свои «почему» жильцы неоднократно высказывали на многочисленных собраниях и встречах с представителями подрядной организации, инженерами и руководителями управляющей компании. Но внятных ответов, по словам людей, не получили и по сей день.

Александр Моисеенко, первый заместитель директора ЖКХ Октябрьского района Минска:

Остаются еще какие-то недочеты, которые подрядная организация устраняет своевременно. На объектах капремонта еженедельно присутствует технический надзор именно по вопросам приема граждан. Вдруг в процессе выполнения работ возникает вопрос, который необходимо решить здесь и сейчас? Также у нас существуют Viber-чаты, в которых и я присутствую, чтобы своевременно реагировать на какие-то остро возникшие вопросы.

Екатерина, местный житель:

Мы как жильцы можем сидеть дома после работы отдыхать и заниматься своими делами, но при этом мы делаем чаты, пишем письма, собрания проводим. Мы готовы к диалогу. Но при этом приезжают инженеры ЖРЭО, ЖЭСа, стоят руки в карманы и говорят, вы нам не задавайте «почему?» вопрос.

Наболевший вопрос для жильцов первого подъезда – пожарный выход. Долгие годы он почему-то был заблокирован. А в случае чего пути к спасению отрезаны, а ведь прецеденты были, вспоминают местные. Не так давно горел магазин, расположенный на первом этаже. Александр Моисеенко:

На текущий момент по поводу второго выхода было принято решение восстановить проектное состояние, в котором он был изначально. Туда проектировщики внесут изменения, и будет установлен второй эвакуационный выход.

Хотя претензий к подрядчику и к управляющей компании вагон и маленькая тележка, жильцы все же находят повод похвалить рабочих. Вспоминают, что газовые трубы заменили так быстро, что те и не успели заметить отсутствие голубого топлива в их квартирах. К слову, все манипуляции в пределах частных владений провели на удивление оперативно, рассказывают собственники. И тут же добавляют ложку дегтя в бочку меда: репутация подрядчика все равно безвозвратно подмочена. И в переносном, и в прямом смысле.

Таисия Иванова, местный житель:

Со 2 на 3 мая среди ночи проснулись от шума воды. Вскакиваем, до косточки в квартире горячей воды. С девятого этажа у них сорвало какой-то шаровый кран. На последних этажах есть какие-то дополнительные шаровые краны. 45 минут ехали теплосети. Естественно, до первого этажа всех затопило. Застрахованы только у меня квартиры, у женщины с девятого, а остальные – через суд. Вызывайте независимую экспертизу. Мне выплатили с госстраха, но я не могу купить… Линолеум, сказали, высохнет – ему свойственно. Обои желтые.

Юлия, местный житель:

Когда я задала вопрос, по какой причине это случилось, они сказали: бракованная партия шаровых кранов. И это не только у нас такая проблема. У них раньше прорвало на Ольшевского. Если уже был такой прорыв, почему вы устанавливаете их нам и будет ли замена везде? Потому что вся квартира полностью затоплена. Александр Моисеенко:

Обследованы все квартиры, составлены акты, на завод-изготовитель были отправлены соответствующие письма о том, чтобы была выявлена партия. Бракованная или не бракованная. После окончания однозначно в каждой квартире будут выполнены восстановительные работы подрядной организацией. Это уже их внутренний диалог с поставщиком материала. Граждан это не будет касаться никаким боком. Восстановление однозначно будет выполнено.

У каждого из собравшихся своя коммунальная боль. Екатерину как маму в первую очередь волнует отсутствие оборудованной детской площадки. Чтобы занять досуг ребенка на прогулке, женщине приходится скитаться по чужим дворам в поисках песочницы и качелей. Екатерина:

Как таковой детской площадки не существует. Две качельки, ни горки, ни какой-то нормальной песочницы. Нам отписали, что будут заменять старое детское оборудование на новое. Но срока в письме не указано. Не знают сроков и в самом ЖРЭО. Там рассказали, что процесс это затратный, а значит, небыстрый.

Александр Моисеенко:

К сожалению, в 324-м постановлении комплексное благоустройство уже не входит в программу капремонта. Существуют отдельные программы, которые позволяют комплексно подходить к решению вопроса. У нас есть некоторые проектные решения, но не конкретно на Асаналиева, а уже по другим объектам, где проводится комплексное благоустройство после капитального ремонта. Это группа домов, после окончания капремонта там идет благоустройство придомовой территории.

– Это за их счет?

– Это за счет бюджета. В принципе рассматриваются варианты и вносятся в перспективные программы. Это не в одночасье, это достаточно трудоемкий процесс. Это и разработка проектно-сметной документации, и выделение финансирования.

Местного жителя Виктора такой подход к делу удивляет. Почему, если бюджет так ограничен, рабочие позволяют себе срезать новые трубы отопления, оправдывая такие действия словами: привезем еще новее?

Виктор:

Год назад вывели отопление из внутренней полости бетонных стен наружу. Поставили новые трубы, новые радиаторы. Несколько дней назад все эти трубы срезали, неизвестно куда увезли. И сказали, что будут ставить новые. Закономерный вопрос возникает: реально кто-то приходил смотреть, оценивать? Зачем менять радиаторы, которые поставили год назад? Или кто-то специально куда-то увез, а по смете потом просчитают и государство обуют?

Жильцы между собой шутят, что девизом капремонта их дома является выражение «и так сойдет». Это видно и по разбитой лестнице, и по плесени, и по беспорядку на цокольном этаже. Впрочем, такой творческий беспорядок все же вселяет призрачную надежду, что рабочие все-таки придут и доделают строительные изъяны.