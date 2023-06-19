Антиугон для велосипедов без присмотра! Какое ноу-хау используют милиционеры, чтобы предотвратить кражи?

Новости Беларуси. Антиугон для велосипедов. В Брестском районе в распоряжении участковых появились специальные велосипедные замки с запиской для владельцев двухколесного транспорта, кто беспечно оставил его надолго без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разблокируют велосипед милиционеры лишь после профилактической беседы. На такую необычную меру милиционеров вынудил рост краж. Кто на «вы» и на «ты» с велосипедом, разбиралась Кристина Протосовицкая.

Двухколесный для жителя Бреста Юрия Путинцева теперь сродни другу. Два года назад приобрел велосипед и умные часы, чтобы следить за здоровьем. Говорит, покупка обошлась недешево, а потому за имуществом глаз да глаз.

Юрий Путинцев, житель Бреста:

Когда по 5 километров бегаю здесь, на трассе, обязательно пристегиваю, здесь все приспособления есть. Видеокамеры есть, это большое дело. Ну и плюс самому не быть растяпой, как говорится, и контролировать.

– А вы помечали как-то марку себе, какие-то особенности велосипеда?

– Я помню свой номер, у меня паспорт есть, все как положено, номер помню, все там указано.

В Бресте двухколесный транспорт как альтернативу общественному предпочитают 5,5 тысячи человек. Во время каникул велосипеды часто выбирают подростки. Кражи двухколесных в молодежной среде не редкость.

Могу оставить у магазина, только не рядом, а завезти в магазин, где камеры есть.

Замок пристегивать. Когда ставишь велосипед, не ставить на дороге, не проезжать на красный свет. На велосипеде можно худеть, я езжу на нем каждый день, мне нравится, потому что иногда гонки мы делаем. Еще дрифтить люблю на велике. Только в Брестской области с начала года возбудили свыше сотни уголовных дел за кражи велосипедов. Уводят двухколесные, как говорится, без шума и пыли. А порой и не только их.

Евгений Семенков, продавец-консультант велосипедного магазина:

В последнее время участились случаи, когда воруют не сам велосипед, а какие-то компоненты дорогостоящие с велосипеда, которые можно быстро снять. К примеру, если взять этот велосипед, у нас здесь установлено дорогостоящее сиденье, можно подойти, и, соответственно, все, велосипедист остался без сиденья. То же самое может быть и с колесами, если они оснащены быстросъемными механизмами. Достаточно подойти, отщелкнуть и снять колесо. Вот и все. Также воруют цепи и все остальное.

В сельской местности велосипеды – главный транспорт. В агрогородках, особенно в пригороде крупных городов, их используют для того, чтобы добраться даже в город. Уровень тревожности у местных ниже, из-за чего велосипеды воруют чаще. В Брестском районе пошли на эксперимент: теперь в арсенале участковых 50 велосипедных замков.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ноу-хау от милиции Брестского района – теперь велосипеды, оставленные без присмотра, милиционер может пристегнуть. Здесь есть специальная карточка, где указано, как связаться с обладателем ключа. И забрать свой велосипед можно будет только после профилактической беседы. Милиционеры отмечают, что велосипедные кражи совершают спонтанно: преступник видит возможность, а дальше все случается мгновенно. При этом раскрывать такие дела крайне сложно. Зачастую владельцы не знают ни серийного номера, ни, так сказать, особых примет двухколесного.

Владимир Николаев, временно исполняющий обязанности начальника Брестского РОВД:

В целях обеспечения имущественной безопасности граждан сотрудниками Брестского РОВД внедряется в повседневную деятельность проект по сохранности брошенных, оставленных без присмотра и забытых велосипедов. К данной работе также подключились предприятия Брестского района, которыми были закуплены и переданы Брестскому РОВД велосипедные тросы. На каждый трос устанавливается специальная металлическая табличка, на которой указано, кто заблокировал, по какой причине и идентификационный номер данного троса.