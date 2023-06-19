Вместо стены решето, а побелка сыпется на голову. Жильцы дома на Асаналиева в шоке от капремонта

Тема капитального ремонта жилых домов – одна из самых вечных и, наверное, болезненных тем, которые волнуют сегодня белорусов. В большинстве своем это истории о том, как люди десятилетиями платят отчисления, ждут капремонта, а затем возмущаются качеством и объемом выполненных работ. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

В декабре 2022 года вступили в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». В частности, они позволяют местным исполнительным и распорядительным органам назначать подрядчиков для проведения капитального ремонта без конкурса из числа госорганизаций. К такому решению подтолкнула сама жизнь: слишком часто за работу брались недобросовестные организации, обладающие только одним положительным качеством – выигрывать конкурсы. А затем затягивать сроки капремонта и выполнять его, мягко говоря, некачественно. В списке типичных нарушений – отступления от проектной документации, нарушения обязательных требований технических документов, несоблюдение технологии при ремонте, демонтаже строительных конструкций, проведении работ по фасадам. Впрочем, это далеко не полный список капитальных проблем, с которыми приходится сталкиваться жильцам.

Сергей Шуманский:

В Минске на обслуживании ЖКХ сегодня числится более 6 000 домов. За прошлый год капитальный ремонт провели в 192 из них. При этом на ремонтируемых объектах инспекторы Госстройнадзора выявили более 11 500 дефектов и нарушений. По мнению специалистов, многих проблемных моментов можно было избежать, если бы качественно выполнялось предпроектное обследование. Ведь зачастую дом осматривается весьма формально, что в итоге приводит к разработке некачественной проектной документации. А в дальнейшем это выливается в конфликт с жильцами. Как, например, в ситуации с капремонтом по улице Асаналиева, 22, корпус 2. За более чем 40 лет этот дом не видел ничего похожего на реновацию. Хотя по документам она якобы проводилась. И вот теперь, дождавшись наконец своей очереди в реальности, жильцы в недоумении. Как происходящее с их домом можно назвать капитальным ремонтом и почему строители так небрежно и безответственно подошли к своей работе?

Александр Моисеенко, первый заместитель директора ЖКХ Октябрьского района Минска:

Капитальный ремонт – это восстановление утраченных способностей в процессе эксплуатации. Это не значит, что у нас будет модернизация либо существенное улучшение самого строения. Это восстановление. Как бы там ни было, в любом случае программа капитального ремонта многоквартирных домов изначально преследует благую цель – привести в порядок жилые строения в городе. Однако временами эта цель оборачивается серьезными неприятностями, в первую очередь для собственников. И если грохот и сверление можно еще как-то перетерпеть, то мириться с дырами в полу, плесенью на стенах и водой на потолке не захочет никто.

«Неуд» за еще незавершенный капремонт уже поставили своему подрядчику жители многоэтажки в одном из южных микрорайонов столицы. Почти полгода местные живут на стройке и непонятно, ради чего. Например, ремонт фасада, казалось бы, подошел-таки к концу – с дома наконец сняли строительные леса и люльки, но нет – повсюду бугры, отлупы и неровные контуры окон.

Виктор, местный житель:

Нас уверяют, что там все по правилам, все хорошо, но жильцы же видели, что один человек в люльке проходит два подъезда в день. Что он там может сделать? Просто прокрасить. У нас уже выступает «красота» – желтизна. Говорят, что это какие-то химические реакции. Дождей даже не было. Что там такое в этих швах сделали? Скорее всего, ничего. Они просто по старой ерунде покрасили краской. Что с этим будет потом, я не знаю. И правда, лишь покрасили, а все потому, что проектно-сметной документацией не предусмотрена стопроцентная замена стыков стеновых панелей. Вот и разгадка на вопрос, почему внешний облик дома выглядит именно так и никак иначе. И не придерешься, ведь вердикт вынесли эксперты. Впервые рука нерадивых подрядчиков коснулась дома в феврале 2023 года. Пришел срок капитального ремонта здания. Лучше бы не трогали, говорят жильцы.

Ирина Каско, местный житель:

Надо видеть, как они сделали ремонт в ванной. Они белые полотенцесушители прикрепили к серым трубам. Заземление, кишку эту, провели по всей ванне. И по трубе, и по низу. И когда я задала вопрос «как?» Не закрыть ничего. Мне сказали: зато бюджетненько, заставите это стиральной машиной. И вот эта порнография вовсю вот так – это ужас.

Екатерина, местный житель:

Плитка в первом и третьем подъезде будет класться на первом этаже, во втором и четвертом не будет. Что за дискриминация такая, один подъезд лежит, другой не лежит? Юля звонила в ЖРЭО и спрашивала. Ей сказали: у вас хорошая плитка лежит. Ей так ответили, потому что по каким-то документам там лежит плитка. Но ее там по факту нет – бетонный пол без плитки, яма на яме.

Работы на объекте ведет первый стройтрест. Возможно, у них так и принято ремонтировать дома, возмущаются жители, от слова «никак». Обошлись косметическим ремонтом. Все остальное под определение ремонт никак не подходит. Екатерина:

Вам не повезло, первый трест выиграл тендер, но он не профессионален в капремонте как организация. Они там больше по строительству, нежели по реставрации. Но опять же вопрос, каким образом они тогда тендер выиграли. Тут очень много «но». А вот у представителей управляющей компании замечаний к подрядчику как у заказчика нет. Александр Моисеенко:

Все подрядные организации, которые осуществляют проведение строительно-монтажных работ на объектах капремонта Октябрьского района, имеют соответствующие сертификаты, то есть прошедшие достаточно жесткий отбор, потому что Октябрьский район достаточно перспективный. И у нас достаточно серьезные требования к производителям работ. Как минимум. Мы работаем на граждан, для граждан, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно. Капитальный ремонт – это временные моменты неудобства. К сожалению, их надо как-то пережить. Ничего с этим не поделаешь.

Строение с адресной табличкой Асаналиева, 22/2 ждало капитального ремонта почти полвека. Таисия Иванова живет в этой многоэтажке с момента постройки, и вот спустя 44 года на объект зашел подрядчик. Радости не было предела, вспоминает женщина. Но вскоре гордое чувство сменилось разочарованием.

Таисия Иванова, местный житель:

За 44 года это первый и такой скандальный капремонт. У нас не осталось 50 % тех жильцов, кто получал первыми эти квартиры. Это ужасно. Я живу с сыном-инвалидом, и мне некому тот же мусоропровод заклепать. Это надо опять-таки нанимать. Или эти бельевые круги. Это мы должны сами побелить. Первоначально они окна поставили, закрасили подоконники внутри только возле мусоропровода. Смотрю на эту маляршу, говорю: а внутри что это будет? – А это уже за ваши деньги. К слову, на новый мусоропровод тоже предложили скинуться. Ни много ни мало 400 рублей с площадки. Мол, уж тогда без проблем придут и сделают, ведь кто платит, тот и заказывает музыку.

Вот такой мусоропровод. Его никто никогда не чистил.

А это швы. Палец можно засунуть. Там уже квартира. Вот еще щели пошли. Но при всем при этом они только сделали откосы и покрасили. Судя по всему, уверены жильцы, кто-то вряд ли после покраски станет заделывать щели. Однако, как удалось выяснить нашей съемочной группе, ситуация не такая уж и плачевная. В конце туннеля еще может забрезжить свет. Александр Моисеенко:

Что касается этих стыков, туда выезжал проектировщик, есть моменты, мы будем их устранять.

Стены в подъезде напоминают решето, а побелка с потолка вот-вот готова обрушиться на головы домочадцев. Взгляд изнутри еще печальнее, чем снаружи. Вот только как бы грустно не было, тут к подрядчику не придраться.

Александр Моисеенко:

С 2017 года это выполняется за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений. То, что гражданин хочет видеть в своем подъезде, то, что он планировал. Совместно со всеми собственниками они принимают решение.

Единственный плюс от ремонта, по словам жильцов, – новые пластиковые окна в подъезде. Хотя им тоже долго радоваться не пришлось. Уже спустя несколько дней после установки стекла испачкали краской сами же строители. Собственники квадратных метров в злополучном доме очень сильно сомневаются, что кто-то из рабочих уберет за собой. Как говорится, не свое – не жалко.

Виктор:

Они крайне неаккуратно работают. Лифты все убитые, исцарапанные. Мы лифты меняли лет 10-12 назад. Но они были в более-менее приличном состоянии. Все-таки лифты железные, что с ними станет… Но сейчас они просто убитые в хлам. Отбиты все углы в подъездах, на первых этажах посрывали линолеум. Что это такое? По пожарной безопасности линолеума не должно быть. То есть на верхних этажах нормально, а внизу вы посрывали. Просто потому, что неаккуратно носили. У вас тут черновая стяжка, вы можете сделать подобие каких-то приличий? У кого дома черновая стяжка? Ни у кого. А нет, нам говорят, ребята, у вас нормальный пол.

Старожилы дома с улыбкой на лицах вспоминают, как в 1990-х уже была робкая попытка провести так называемую реновацию. Но она с треском провалилась. Годы идут, меняются подрядные организации, но только не подходы к работе. Таисия Иванова:

Нам тогда честно поменяли входную дверь и газовые счетчики. До третьего, а где-то до пятого этажа покрасили серой краской окна. И на этом все наши капремонты закончились