Реальная возможность решить проблемы. Губернатор Анатолий Исаченко провёл приём граждан

Новости Беларуси. Губернатор Анатолий Исаченко провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 10 человек записались к главе региона по причине того, что на местном уровне, как им казалось, решить их вопрос было невозможно. А в списке вопросов – проблемы благоустройства, строительства, капитального ремонта, состояния дорог.

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:

Наверное, больше было обращений по дорогам, это естественно. Весна наступает и есть ряд проблем. А если в целом, то самая большая проблема Минского района – это создание инфраструктуры. Это серьёзная задача и мы её понимаем. Самое главное сейчас – найти пути и источники для её решения.