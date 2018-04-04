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Реальная возможность решить проблемы. Губернатор Анатолий Исаченко провёл приём граждан

04 апреля 2018 16:01
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Новости Беларуси. Губернатор Анатолий Исаченко провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Реальная возможность решить проблемы. Губернатор Анатолий Исаченко провёл приём граждан-1

Более 10 человек записались к главе региона по причине того, что на местном уровне, как им казалось, решить их вопрос было невозможно. А в списке вопросов – проблемы благоустройства, строительства, капитального ремонта, состояния дорог.

Реальная возможность решить проблемы. Губернатор Анатолий Исаченко провёл приём граждан-4

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Наверное, больше было обращений по дорогам, это естественно. Весна наступает и есть ряд проблем. А если в целом, то самая большая проблема Минского района – это создание инфраструктуры. Это серьёзная задача и мы её понимаем. Самое главное сейчас – найти пути и источники для её решения.

Реальная возможность решить проблемы. Губернатор Анатолий Исаченко провёл приём граждан-7

Как показывает практика, личные приемы – это реальная возможность решить проблемы, которые беспокоят. Впрочем, во многих из них можно разобраться на местах. Просто нужно вовремя позаботиться и проявить настойчивость, обратившись к местной власти.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Анатолий Исаченко

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