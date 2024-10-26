Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитива. Сегодня день приятных сюрпризов. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, что же порадовало их за последнее время больше всего?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитива. Сегодня день приятных сюрпризов. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, что же порадовало их за последнее время больше всего?
За последнее время меня порадовали новые знакомства, так как я поступила в финансово-экономический колледж.
День рождения дочери вчера был.
Я стоял на остановке, смотрю подъехал автобус. И смотрю, что бабушка бежит. Я думаю, что сейчас двери закроются и бабушка не успеет. Я подержал автобус ногой, чтобы он не закрыл двери. Бабушка успела и меня очень отблагодарила. Это меня очень сильно порадовало.
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