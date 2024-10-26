Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с позитива. Сегодня день приятных сюрпризов. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, что же порадовало их за последнее время больше всего?

За последнее время меня порадовали новые знакомства, так как я поступила в финансово-экономический колледж.

День рождения дочери вчера был.