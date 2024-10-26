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Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время

26 октября 2024 13:07
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Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитива. Сегодня день приятных сюрпризов. Давайте пообщаемся с минчанами и узнаем, что же порадовало их за последнее время больше всего?

Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время-3

За последнее время меня порадовали новые знакомства, так как я поступила в финансово-экономический колледж.

Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время-5

День рождения дочери вчера был.

Минчане поделились, что больше всего их порадовало за последнее время-7

Я стоял на остановке, смотрю подъехал автобус. И смотрю, что бабушка бежит. Я думаю, что сейчас двери закроются и бабушка не успеет. Я подержал автобус ногой, чтобы он не закрыл двери. Бабушка успела и меня очень отблагодарила. Это меня очень сильно порадовало.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Опрос # Опрос минчан

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