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Раньше не умел даже разговаривать – как мальчик с особенностями развития преодолевает барьеры?

26 октября 2024 13:03
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Раньше не умел даже разговаривать – как мальчик с особенностями развития преодолевает барьеры?-1

Богдан очень необычный мальчик. Во-первых, очень улыбчивый, радостный и трудолюбивый. Ну и, конечно же, очень уникальный.

Это все о нем. История Богдана Горленко трогает до глубины души. Мальчик с диагнозом ДЦП каждый день преодолевает барьеры, связанные с речью, благодаря заботливым родителям и специалистам реабилитационного центра.

Раньше не умел даже разговаривать – как мальчик с особенностями развития преодолевает барьеры?-3

Богдану 16, он учится во вспомогательной школе, но большую часть времени занимается дома с родителями. Папа помогает с математикой, а мама с русским языком. Современные методы лечения дали невероятные результаты. Он уже может строить свои первые фразы, а когда-то вообще не умел разговаривать.

Раньше не умел даже разговаривать – как мальчик с особенностями развития преодолевает барьеры?-5

Сергей Горленко, папа:
Когда у него с речью вообще были проблемы, он старался жестами показать. Сейчас он уже больше предложениями. Но все равно, вот эта привычка, он костылями заменяет. Хотя может вполне сказать фразу полностью. Мы с этим боремся, как говорится. То, что он выжил, это вообще чудо. Шансов ему вообще не давали. Потом сказали, что стопроцентная коляска будет. В центре нравится. Тут и персонал очень хороший. И ему самому тоже, ему общение надо.

Елена Горленко, мама:
Это у нас уже была шестая реабилитация. Занятия с дефектологом, иглотерапия, ванны, массаж. Ну, все, что тут предлагают, мы все делаем. Очень хорошая динамика. Он стал больше стараться строить предложения, говорить. Ну, еще надо работать, конечно.

Раньше не умел даже разговаривать – как мальчик с особенностями развития преодолевает барьеры?-7

Основная задача аудиотерапии в том, чтобы исправить речевые проблемы, которые возникают из-за нарушенного восприятия звуков. Во время сеансов пациент слушает специально отфильтрованную музыку, обычно произведение Моцарта или голоса, которые стимулируют работу слуховой системы и мозга. Это улучшает концентрацию, способность различать звуки и развивать речь.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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