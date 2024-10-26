Автобусами управляют только мужчины? Обладательница награды «Ганаровы транспартнiк» развеяла миф

Каждый год в последнее воскресенье октября мы празднуем День автомобилиста и дорожника в Республике Беларусь. Думаю, многих можно поздравить с предстоящим праздником, ведь авто сегодня есть практически у каждого белоруса. И что важно, женщины управляют машиной не хуже, чем мужчины, а некоторые дамы даже лучше. Они и вовсе могут справляться с целым электробусом. Это доказывает наша гостья, водитель Анна Агейчик.

Александр Меженный, ведущий: Анна, доброе утро. Вот смотрите, у меня было такое наблюдение, особенно еще в детстве, тогда это было вот прям 100 %. Мужчины на автобусах, женщины на троллейбусах. То есть вот постоянно ты мог наблюдать женщин за рулем троллейбусов, но ни разу я лично не видел женщин за рулем автобусов. У вас ситуация какая? То есть вы, получается, водитель автобуса… Но в данном случае электрического, то есть, по сути, какой-то степени троллейбуса. Вообще, действительно, это правильное такое наблюдение у меня? Или все-таки есть у нас женщины водители автобусов?

Анна Агейчик, водитель электробуса филиала «Транспортный парк № 4» Государственного предприятия «Минсктранс»:

Вы знаете, да, до недавнего времени на автобусах работали только мальчики у нас, мужчины. Почему-то был стереотип, что женщина не справится, наверное.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Троллейбус гораздо сложнее в конструкции. Вот эти рожки поправлять.

Анна Агейчик:

Я полностью с вами согласна. Троллейбус гораздо сложнее, там две дороги. Мужчины хитрые. Все самое лучше забрали. Раньше еще, наверное, сами чинили автобусы. Мы, наверное, не все сможем сделать, потому что мы слабее. У нас маникюр. А вот маникюр, это святое. А сейчас все, ремонты производятся на ремзоне, все делается. Дал заявку, автобус подчинили. И мы довольно успешно опробовали его. Ну, а теперь нас оттуда уже не выгонишь.