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Минчане могут принять участие в общегородском субботнике 28 октября

27 октября 2023 16:03
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Новости Беларуси. Время важных и нужных дел. В столице продолжается марафон чистоты и благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане могут принять участие в общегородском субботнике 28 октября-1

Уже завтра, 28 октября, пройдет большой общегородской субботник. В трудовой акции примет участие руководство города и молодежь. Внести свой вклад в благоустройство столицы приглашают всех минчан. Необходимый инвентарь участники субботника смогут получить на месте его проведения.

# Субботники в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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