Минчане могут принять участие в общегородском субботнике 28 октября

Новости Беларуси. Время важных и нужных дел. В столице продолжается марафон чистоты и благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Время важных и нужных дел. В столице продолжается марафон чистоты и благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже завтра, 28 октября, пройдет большой общегородской субботник. В трудовой акции примет участие руководство города и молодежь. Внести свой вклад в благоустройство столицы приглашают всех минчан. Необходимый инвентарь участники субботника смогут получить на месте его проведения.