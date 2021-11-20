Прямой эфир

Ходили агенты, обещали, что путь через Беларусь в Германию – это пробитый путь. Что рассказали Караеву беженцы?

20 ноября 2021 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ходили агенты, обещали, что путь через Беларусь в Германию – это пробитый путь. Что рассказали Караеву беженцы?-1

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Здесь при мне опрашивали людей, как они сюда попали. Все они в один голос заявляли, что по их населенным пунктам ходили какие-то люди, как они говорят, агенты, которые обещали им, что путь через Беларусь в Польшу на Германию – это пробитый путь, кем-то узаконен, кто-то его организовал.

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики» (подробности здесь).

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юрий Караев # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены на шаурму и визиты представителей ООН. 13-й день на белорусско-польской границе
20 ноября 2021 17:53

Цены на шаурму и визиты представителей ООН. 13-й день на белорусско-польской границе

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»
20 ноября 2021 17:51

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»

Лукашенко: вы же понимаете, что, если мы развяжем войну в Беларуси, будут втянуты НАТО и Россия? Это ядерная война
20 ноября 2021 17:27

Лукашенко: вы же понимаете, что, если мы развяжем войну в Беларуси, будут втянуты НАТО и Россия? Это ядерная война