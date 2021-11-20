Ходили агенты, обещали, что путь через Беларусь в Германию – это пробитый путь. Что рассказали Караеву беженцы?

Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.
Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.
Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Здесь при мне опрашивали людей, как они сюда попали. Все они в один голос заявляли, что по их населенным пунктам ходили какие-то люди, как они говорят, агенты, которые обещали им, что путь через Беларусь в Польшу на Германию – это пробитый путь, кем-то узаконен, кто-то его организовал.
Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики» (подробности здесь).