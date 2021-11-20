Ходили агенты, обещали, что путь через Беларусь в Германию – это пробитый путь. Что рассказали Караеву беженцы?

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Здесь при мне опрашивали людей, как они сюда попали. Все они в один голос заявляли, что по их населенным пунктам ходили какие-то люди, как они говорят, агенты, которые обещали им, что путь через Беларусь в Польшу на Германию – это пробитый путь, кем-то узаконен, кто-то его организовал.