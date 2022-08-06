Милиция усилит контроль за отдыхающими у водоёмов

Новости Беларуси. Милиция в эти выходные, 6 и 7 августа, усилит контроль за отдыхающими у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание в том числе необустроенным пляжам, а также запрещенным для купания местам. Правоохранители также напоминают о запрете на распитие алкоголя у воды. Статистика показывает, что именно пьяные купальщики чаще всего подвержены наибольшей опасности в воде.

Сергей Мирончик, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси:

Далеко не на всех водоемах можно безопасно купаться. В местах, где купание запрещено, установлены соответствующие информационные стенды, а в опасных зонах акватории – предупредительные буи. Наибольшей опасности в воде подвержены граждане, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения. С начала купального сезона за распитие алкогольных напитков и пива, а также нахождение в общественном месте в состоянии опьянения к административной ответственности привлечено более 5 500 граждан, а за купание в запрещенных местах – свыше 3 500. При этом утонули 80 человек, из которых 9 – несовершеннолетние.