Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником

06 августа 2022 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах отмечают День железнодорожных войск, ставший символом доблести и славы воинов разных поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2006 году железнодорожные войска в Беларуси вошли в состав транспортных. Сегодня у военнослужащих много ответственных задач. Они участвуют в строительстве и восстановлении стальных магистралей, готовы прийти на помощь в ликвидации железнодорожных аварий, организуют перевозки военных эшелонов. Личный состав, командование и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства. Благодарю за службу! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг
06 августа 2022 08:20

505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг

В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов
06 августа 2022 08:15

В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов

Больше всего зерна собрано в Брестской области. Уборочная в цифрах на 6 августа
06 августа 2022 08:02

Больше всего зерна собрано в Брестской области. Уборочная в цифрах на 6 августа