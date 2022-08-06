Александр Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах отмечают День железнодорожных войск, ставший символом доблести и славы воинов разных поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2006 году железнодорожные войска в Беларуси вошли в состав транспортных. Сегодня у военнослужащих много ответственных задач. Они участвуют в строительстве и восстановлении стальных магистралей, готовы прийти на помощь в ликвидации железнодорожных аварий, организуют перевозки военных эшелонов. Личный состав, командование и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.