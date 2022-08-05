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ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни

05 августа 2022 15:12
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Новости Беларуси. В выходные дни минская Госавтоинспекция усиливает контроль за участниками дорожного движения. Особое внимание – грубым нарушениям со стороны водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни-1

Это управление авто в нетрезвом виде и несоблюдение скорости. В жаркие дни все больше минчан направляются в зоны отдыха, поэтому там выставлен дополнительный патруль. Сотрудники ГАИ также напоминают отдыхающим, как необходимо вести себя на пешеходных переходах и вблизи проезжей части – не забывать правила парковки и стоянки.  

ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни-4

Андрей Юренко, старший инспектор ДПС специального подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
Госавтоинспекция напоминает водителям, прибывающим в места массового отдыха, о необходимости соблюдения всех норм и требований Правил дорожного движения. Это управление транспортным средством исключительно в трезвом состоянии. В состоянии алкогольного опьянения у нас запрещено управлять транспортным средством. 0,3 выше промилле уже является управлением в состоянии алкогольного опьянения.  

ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни-7

Особый контроль – за перевозкой детей. Во время движения они должны находиться в автокресле.  

# ГАИ # общество # Андрей Юренко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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