ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни

Новости Беларуси. В выходные дни минская Госавтоинспекция усиливает контроль за участниками дорожного движения. Особое внимание – грубым нарушениям со стороны водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это управление авто в нетрезвом виде и несоблюдение скорости. В жаркие дни все больше минчан направляются в зоны отдыха, поэтому там выставлен дополнительный патруль. Сотрудники ГАИ также напоминают отдыхающим, как необходимо вести себя на пешеходных переходах и вблизи проезжей части – не забывать правила парковки и стоянки.

Андрей Юренко, старший инспектор ДПС специального подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция напоминает водителям, прибывающим в места массового отдыха, о необходимости соблюдения всех норм и требований Правил дорожного движения. Это управление транспортным средством исключительно в трезвом состоянии. В состоянии алкогольного опьянения у нас запрещено управлять транспортным средством. 0,3 выше промилле уже является управлением в состоянии алкогольного опьянения.