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505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг

06 августа 2022 08:20
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Новости Беларуси. 505 лет 6 августа исполняется белорусскому книгопечатанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг-1

Этим праздником мы обязаны нашему выдающемуся земляку Франциску Скорине. 6 августа 1517 года он издал в Праге первую из своих книг – «Псалтырь». Именно эта дата считается днем рождения белорусского книгопечатания. В Национальной библиотеке Беларуси хранятся факсимильные издания «Псалтыря», а в оригинальном издании – «Малая подорожная книжица» и «Книга святого Иова».  

# Культура # общество # Франциск Скорина # Фотофакт

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