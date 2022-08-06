505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг

Этим праздником мы обязаны нашему выдающемуся земляку Франциску Скорине. 6 августа 1517 года он издал в Праге первую из своих книг – «Псалтырь». Именно эта дата считается днем рождения белорусского книгопечатания. В Национальной библиотеке Беларуси хранятся факсимильные издания «Псалтыря», а в оригинальном издании – «Малая подорожная книжица» и «Книга святого Иова».