Прямой эфир

Не знаете, куда сходить в выходной? В Верхнем городе каждую субботу проводят бесплатные экскурсии

06 августа 2022 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выходные в Верхнем городе. Насыщенная культурная программа 6 августа планируется в исторической части Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ждут всех любознательных людей.

Не знаете, куда сходить в выходной? В Верхнем городе каждую субботу проводят бесплатные экскурсии-1

На площадке у Ратуши будет работать библиотека под открытым небом. Культурный проект организуется каждую субботу. Главная тема этого дня – «Имена Беларуси». У посетителей будет возможность принять участие в литературно-познавательной викторине и даже совершить историческое путешествие.  

Не знаете, куда сходить в выходной? В Верхнем городе каждую субботу проводят бесплатные экскурсии-4

А в полдень всех, кто любит Минск и хочет больше узнать о родном городе, ждут на обзорную экскурсию по древним улицам.  

# Развлечения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником
06 августа 2022 08:26

Александр Лукашенко поздравил военнослужащих транспортных войск с профессиональным праздником

505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг
06 августа 2022 08:20

505 лет белорусскому книгопечатанию – 6 августа Скорина издал первую из своих книг

В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов
06 августа 2022 08:15

В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов