Не знаете, куда сходить в выходной? В Верхнем городе каждую субботу проводят бесплатные экскурсии

Новости Беларуси. Выходные в Верхнем городе. Насыщенная культурная программа 6 августа планируется в исторической части Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ждут всех любознательных людей.

На площадке у Ратуши будет работать библиотека под открытым небом. Культурный проект организуется каждую субботу. Главная тема этого дня – «Имена Беларуси». У посетителей будет возможность принять участие в литературно-познавательной викторине и даже совершить историческое путешествие.