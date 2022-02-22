«Это право народа». Спросили у минчан, собираются ли они голосовать на референдуме

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.

Референдум для меня – это возможность внести свой посильный вклад в будущее нашей страны, в развитие нашей дорогой Беларуси. И в этот день, конечно же, я обязательно пойду и со своей семьей проголосую.

Для меня референдум – это важнейшее, наверное, волеизъявление граждан нашей страны, это будущее.

Я считаю, что референдум для белорусов – это достаточно значимый день, поскольку это возможность как-то поучаствовать в жизни своей страны и привнести что-то новое. Для меня это важный день. Я пойду.

Самое важное – это Беларусь. Это самое ценное, что у нас есть – наша земля. На ней можно делать что угодно: можно создавать благополучие, можно создавать бардак. Выборы – все-таки спокойствие, в котором можно принять рассудительное, взвешенное решение.