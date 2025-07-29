Минобороны: над Минском был обнаружен и пресечён полёт беспилотника

В небе над Беларусью был обнаружен и пресечен полет беспилотника. В Министерстве обороны сообщили: около 2:00 дежурные силы по ПВО обнаружили неопознанную воздушную цель. С помощью средств радиоэлектронной борьбы полет нарушителя был пресечен. По факту происшествия проводится расследование, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения беспилотного летательного аппарата в Минске. Предварительно установлено, что ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал во дворе дома №72 по улице Матусевича без детонации. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию. В результате происшествия пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.