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Минобороны: над Минском был обнаружен и пресечён полёт беспилотника

29 июля 2025 10:38
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В небе над Беларусью был обнаружен и пресечен полет беспилотника. В Министерстве обороны сообщили: около 2:00 дежурные силы по ПВО обнаружили неопознанную воздушную цель. С помощью средств радиоэлектронной борьбы полет нарушителя был пресечен. По факту происшествия проводится расследование, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: над Минском был обнаружен и пресечён полёт беспилотника-2

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения беспилотного летательного аппарата в Минске. Предварительно установлено, что ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал во дворе дома №72 по улице Матусевича без детонации. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию. В результате происшествия пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. 

Минобороны: над Минском был обнаружен и пресечён полёт беспилотника-4

По факту случившегося оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Ситуацию на личном контроле держит глава государства.

# Беспилотники # Министерство обороны Республики Беларусь

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