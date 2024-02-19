Милиция Беларуси переходит на усиленный вариант несения службы

Обеспечить безопасность выборов. Личный состав МВД 19 февраля переходит на усиленный вариант несения службы. Задействуют более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники милиции и внутренних войск в период голосования возьмут под охрану избирательные участки. Безопасность будет обеспечиваться во всех регионах. В приграничье привлекаются специальные подразделения внутренних войск, отряды милиции особого назначения.

МВД готовится к провокациям на выборах! Повторится ли 2020 год?

Как заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время тактико-специальных занятий подразделений минского гарнизона, безопасность в стране во время единого дня голосования будет обеспечена. Спокойная работа избирательных комиссий и молниеносная реакция на провокации – такие задачи у правоохранителей.