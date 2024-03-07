Микс мифологии и фэнтези! На видеосервисе VOKA вышли новые эпизоды мультсериала «Марыля. У пошуках дзіўнікаў»
Микс белорусской мифологии и фэнтези. На видеосервисе VOKA вышли новые эпизоды мультсериала «Марыля. У пошуках дзіўнікаў». 6 марта состоялся премьерный показ восьми серий оригинального анимационного произведения на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О впечатлениях зрителей расскажет наш корреспондент Диана Головач.
Мультсериал рассказывает историю маленькой фантазерки Марыли, которая вместе с другом Алесем переживает много необычных событий. Сюжет насыщен загадками, мифами и настоящим волшебством. В новых сериях Марыля сталкивается со Злом, которое питается плохими эмоциями и поступками людей.
Приглашенные гости по-настоящему погрузились в сказочный мир. Вместе с любимыми героями они спасали друзей и боролись со Злом. Кстати, мультсериал отлично подходит для просмотра с детьми.
Это очень круто, что он на белорусской мове. И это возрождает наш язык. Это очень прекрасно, что наши дети видят белорусскую мову не только в учебниках в школе, но и могут прекрасно посмотреть на VOKA любой из мультиков на мове.
Мне очень понравился дедушка.
Было очень интересно, потому что разные персонажи, их очень интересно рассматривать.
Впервые мультсериал увидел свет в 2023 году. В основе сюжета – белорусская народная сказка «Не сіла, а смеласць». Прототипами фэнтезийных персонажей стали герои белорусской мифологии. Для просмотра сериал доступен на двух языках: белорусском и русском.
Мультсериал – часть проекта «CINEVOKA – кiно па-беларуску». В его коллекции более 100 фильмов и сериалов на белорусском языке – от голливудских блокбастеров до японского аниме. Кстати, в разделе для всех желающих уже доступны новые серии оригинального мультсериала «Марыля. У пошуках дзіўнікаў».
*На правах рекламы.