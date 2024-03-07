Микс мифологии и фэнтези! На видеосервисе VOKA вышли новые эпизоды мультсериала «Марыля. У пошуках дзіўнікаў»

Микс белорусской мифологии и фэнтези. На видеосервисе VOKA вышли новые эпизоды мультсериала «Марыля. У пошуках дзіўнікаў». 6 марта состоялся премьерный показ восьми серий оригинального анимационного произведения на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мультсериал рассказывает историю маленькой фантазерки Марыли, которая вместе с другом Алесем переживает много необычных событий. Сюжет насыщен загадками, мифами и настоящим волшебством. В новых сериях Марыля сталкивается со Злом, которое питается плохими эмоциями и поступками людей.

Приглашенные гости по-настоящему погрузились в сказочный мир. Вместе с любимыми героями они спасали друзей и боролись со Злом. Кстати, мультсериал отлично подходит для просмотра с детьми.