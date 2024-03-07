В Минской области усиливают меры для закрепляемости молодых специалистов

Не только достойная заработная плата и помощь в решении жилищного вопроса, а полноценная комплексная поддержка. В Минской области усиливают меры по закрепляемости молодых специалистов на первых рабочих местах. Сейчас этот показатель в регионе порядка 70 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такой уровень и в Пуховичском районе. Больше всего вчерашних выпускников здесь трудятся в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения и промышленности. В среднем из 550 прибывших около 400 остаются на первом рабочем месте. В числе тех, кто не планирует менять работу после окончания распределения, и молодой инженер-технолог Дмитрий Романов. На предприятии, где он трудится, созданы достойные условия работы. А молодым специалистам оказывают всестороннюю помощь.

Дмитрий Романов, инженер-технолог предприятия по производству светотехнической продукции для автотракторной промышленности:

Условия на самом деле создавались хорошие. Мне сразу предложили и место в общежитии здесь, в городе, недалеко, дается комната отдельная. Закупалась вся техника, которая нужна была. Остальное все предоставляется. Бесплатный транспорт, оплачивается дорога в случае чего. Возможность командировок.

Евгения Важник, специалист по работе с молодежью предприятия по производству светотехнической продукции для автотракторной промышленности:

С внедрением высокотехнологического оборудования, требующего современных знаний, мы остро теперь нуждаемся именно в молодых кадрах, которые привнесут новые идеи, взгляд. И тех молодых специалистов, которые к нам приходят, мы их принимаем со всей душой. Вовлекаем сразу в нашу общественную жизнь.