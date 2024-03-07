Александр Турчин наградил 20 жительниц Минской области орденом Матери

Воспитать пятерых и более детей – это подвиг, а поставить их на ноги – огромная работа. С такими словами к многодетным мамам центрального региона обратился губернатор на церемонии вручения наград. 20 женщин получили орден Матери в преддверии Международного женского дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На торжественной встрече во Дворце Республики собрались жительницы шести районов. Самой молодой обладательнице ордена 27 лет. Каждая из приглашенных своим трудом показывает пример для других. Ведь все они успешно совмещают материнские хлопоты и работу. К слову, это представительницы разных сфер – есть педагоги, врачи, животноводы.

Мария Островская: В моей семье пятеро детей, самому старшему 14 лет. Счастье в том, что дети всегда рядом. В семье царит любовь. Когда смех, радость, постоянно дома веселье какое-то, это тебя заряжает на счастливую жизнь.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Каждое мероприятие, награждение наших многодетных мам орденом Матери очень волнительно. Поверьте, хотя уже не первое мероприятие, но я всегда волнуюсь, потому что все разные мамы, но их объединяет одно – любовь к своим детям.

Награждать многодетных матерей в преддверии 8 Марта – уже давняя добрая традиция. Всего высокой награды в центральном регионе удостоены свыше 2,5 тысячи женщин.